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Уткин: «Клопп вообще никогда не выигрывал в Испании»

сегодня, 09:35

Экс-комментатор, а ныне блогер Василий Уткин подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ливерпулем» (1:0).

Я очень хотел это увидеть. Переоценка, обожествление, восторги, которые от соприкосновения множатся уже сами по себе, победы и прочие реальные удачи им для этого уже не нужны – это то, что пробуждает критический ум быстрее всего. А главное, переоценка – худший враг подлинного величия. «Ливерпуль» проводит потрясающий сезон, и поэтому поражение его только украсило, очеловечив.

Не стану разбирать игру подробно. На самом деле где и проиграть, как не на домашнем стадионе команды Симеоне – есть ли для лучшей команды мира место опаснее и недружелюбнее? Кроме того, если вы не знали – Клопп вообще никогда не выигрывал в Испании. Ни с одной из своих команд. Меня не удивляет этот факт, расцвет карьеры Клоппа пришелся на эпоху доминирования Ла Лиги. Тем более что роскошные итоговые его победы над испанцами – что во главе «Боруссии» над «Реалом», что недавняя NEVER GIVE UP – впечатлили и доставили.

По большому счету в поражении «Ливерпуля» меня позабавило одно. Я услышал уже немало слов на тему – ну что это за победа, Симеоне? Гол на 4-й минуте – очевидная случайность, автобус припарковал, и сил едва хватило мадридцам...

Друзья мои! Поражение есть поражение. Так многие радуются победе «Ливерпуля» над «Норвичем», что боже мой; а как еще могло быть? Но я же аплодирую ей, поскольку она двадцать пятая. Припарковались – и все? Не оскорбляйте Клоппа. Тогда бы он проигрывал чаще, будь все так. «Атлетико» просчитал «Ливерпуль». И победил.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 10:08
Ну, проиграл он в Испании, но проходил их дальше в итоге
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 10:06
Нам нужно такое поражение, немного спустится на землю , понять что нужно выкладыватся, так как против нас сейчас все будут играть на максимум своих возможностей.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 09:48
Вася подорвал разработаные гузла ливерного глорья )))
112910415
112910415
сегодня в 09:47
Василий только на вид не очень изящный ...
а мыслит то весьма тонко !
valeron4321
valeron4321
сегодня в 09:45
Специально для блогера Василия Уткина - все команды просчитывают друг друга перед матчем)
В остальном Уткин прав - гол на 4-й минуте – очевидная случайность, автобус припарковал, и сил едва хватило мадридцам...поражение его только украсило, очеловечив.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 09:45
Клопп это неудачник, он проигрывает всё. В прошлом розыгрыше Скамина довёл его до финала и там подарил ему чашку, а его уже превознесли до небес. Аха-ха)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:41
А чтоб быть лучшим тренером в мире - это и не обязательно....
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