ГлавнаяНовости

Ещенко: «После разрыва крестов кричал в подушку по ночам»

сегодня, 08:55

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о том, как полтора года назад справился с разрывом крестообразных связок.

Было тяжело, но это часть футбола. Клуб тогда хорошо отреагировал. Сразу отвезли меня в Италию. Там оставили, чтобы я быстро восстановился. Потом взяли меня на сборы. Со мной индивидуально занимался тренер по физподготовке. Если бы я был молодым, возможно, меня это бы и надломило. А в моем возрасте ты уже все знаешь. Тем более я уже проходил эту травму.

Помогло ли, то что уже был такой опыт? Понимал, что будет тяжело, но нужно было себя перебороть и восстановиться как можно быстрее. К тому же, эта травма может аукнуться тебе уже после завершения карьеры, если не до конца долечишь связки. Мы же никогда не думаем об этом, а потом будем в 50 лет ходить хромыми. После разрыва крестов, по ночам, когда было больно, кричал в подушку: «Почему именно сейчас, когда надо доказывать, добиваться результата?».

Ранее Ещенко прокомментировал переход Федора Смолова в «Сельту».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ещенко - о лидерстве: «Просто я такой человек в быту»
Сегодня, 09:09 Комментарии1
Ещенко: «Первый сбор прошел с упором на физику»
Сегодня, 09:04 Комментарии0
Ещенко: «Рад за Смолова. Сыграет с „Барсой“, Месси повозит, или тот его»
Сегодня, 06:21 Комментарии7
Магкеев: «Держим в голове матч с „Зенитом“»
Сегодня, 00:06 Комментарии6
Котин: «Меня тепло приняли в ЦСКА»
Вчера, 22:43 Комментарии6
Ефремов: «Хочу выиграть Кубок России с „Уралом“»
Вчера, 18:44 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
Террпсихора больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 19. Поздравляем! Лига чемпионов 2019/2020
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100