Ещенко: «После разрыва крестов кричал в подушку по ночам»

Защитник «Спартака» рассказал о том, как полтора года назад справился с разрывом крестообразных связок.

Было тяжело, но это часть футбола. Клуб тогда хорошо отреагировал. Сразу отвезли меня в Италию. Там оставили, чтобы я быстро восстановился. Потом взяли меня на сборы. Со мной индивидуально занимался тренер по физподготовке. Если бы я был молодым, возможно, меня это бы и надломило. А в моем возрасте ты уже все знаешь. Тем более я уже проходил эту травму.

Помогло ли, то что уже был такой опыт? Понимал, что будет тяжело, но нужно было себя перебороть и восстановиться как можно быстрее. К тому же, эта травма может аукнуться тебе уже после завершения карьеры, если не до конца долечишь связки. Мы же никогда не думаем об этом, а потом будем в 50 лет ходить хромыми. После разрыва крестов, по ночам, когда было больно, кричал в подушку: «Почему именно сейчас, когда надо доказывать, добиваться результата?».