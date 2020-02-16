Кризис «Манчестер Сити». Команде нужен вожак

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сегодня, 15:00

Оставшись из благородных побуждений, Гвардиола пожалеет. Оцениваем последствия наказания МС на «Соккер.ру».

Зная методы и жесткие регламенты Федерации футбола Англии и АПЛ , можно допустить, что с «Манчестер Сити» снимут очки за сезоны с 2013 по 2016 годы. Следовательно, «Ливерпуль» получит «золото» АПЛ -2014, Джеррард официально станет чемпионом Англии.

Причем если бы «Сити» наказали сразу, то Гвардиола мог возглавить тот же МЮ , всю историю АПЛ переписали бы. Решение шейхов форсировать выход на вершину скажется на клубе. Корабль с герба МС перегрузили нефтяным золотом в обход правил УЕФА , скрывая убытки, а теперь начали тонуть.

Многие допускают, что никого лучше Хосепа в таких условиях «горожанам» не найти? И да, и нет. Агент Селюк категорично обвинил в бане лично Бегиристайна и Гвардиолу, но перегнул. Хотя бы потому, что спортивный директор и тренер вряд ли сами просили о махинациях.

Да и наказали за схемы 2012-16 годов, Хосеп пришел позже, он уже пожинал плоды применения денежного «допинга». Впрочем, Бегиристайн в Манчестере с 2012-го и вместе с Хосепом выбрали наглую стратегию – закупать игроков за огромные деньги, хотя тот же «Ливерпуль» работал хитрее, а получил финалы еврокубков.

Зато теперь понятно, почему Гвардиола целый сезон рассказывал, что тот или иной игрок его команде не по карману. О дисквалификации в клубе знали наперед, просто надеялись, что чиновники УЕФА испугаются применять строгие правила к одному из фаворитов ЛЧ , выпишут лишь штраф.

Также Хосеп допустил, что в случае поражения в Европе его могут уволить. В новых обстоятельствах – правильное решение. Без права играть в ЛЧ цикл Гвардиолы подходит к концу. Тут или красивое прощание с кубком в Стамбуле, или привычный провал. Например, вылет в плей-офф ЛЧ от «Реала».

Причем и влет, и победа в финале ЛЧ ничего для ведущих игроков МС не меняют. Причина уйти готова. Футболисты – народ простой, точно обвиняют клубное руководство, финансового и спортивных директоров, а заодно и главного тренера во всех бедах. У них украли два сезона в ЛЧ . Плюс сейчас есть риск перессориться.

Даже Агуэро не обязательно является любимчиком коллектива. Например, Стерлинг и Де Брюйне могут считать, что Серхио не хватает инстинкта убийцы в решающих матчах. «Манчестер Сити» часто подводит реализация моментов, а поскольку кризис масштабный, то и ссоры внутри будут эпичными.

Уход Гвардиолы – особенно с учетом интереса «Ювентуса», который еще и деньги за трансфер Хосепа заплатит, читается. Пока невозможно сказать, кто может вернуть «Манчестер Сити» на вершину – готового тренера на замену Хосепу нет, но очевидно, что часть футболистов команды уже отдали распоряжения агентам – ищут новые клубы.

Агуэро впервые за много лет задумался о возвращении в Мадрид – появилась информация о переходе в «Реал», хотя в «Барселоне» Месси давнего друга тоже ждет, каталонцам нужен нападающий, чтобы подстраховать Суареса. Де Брюйне еще раньше сватали в «Реал», но теперь и «Ювентус» может задуматься.

Жоау Канселу уже пожалел, что связался с «Манчестер Сити». Ляпорт и Стоунз – того же мнения, ведь приехали, чтобы всех рвать в АПЛ – получалось раньше, но теперь на первом месте «Ливерпуль». Также все в составе мечтали выиграть ЛЧ , осталась одна попытка, а дальше пауза на год или два, в зависимости от исхода апелляции.

Дисквалификацию полностью не убрать – нарушения были, можно торговаться лишь насчет срока. Опыт предыдущих апелляций показывает – в УЕФА оглашают такие решения, когда уверены, что вина полностью доказана. «Манчестер Сити» ждут непростые времена, и желательно потратить их на полную перезагрузку команды, клуба и подхода к организации работы.

«Сити» ведь не стал любимым клубом миллионов, как получилось у «Челси», когда пришел Абрамович. Богатые «Реал», «Барселона» и МЮ не были однозначными в своих решениях, но армии фанатов сколотили. Победы у Гвардиолы были, рекорды в АПЛ ставили, но постоянные провалы в ЛЧ не позволили избавиться от ярлыка «денежные мешки».

И кто сказал, что шейхи сохранят объемы финансирования? Зачем королевской семье создавать негативный имидж? Китайцы скупают клубы АПЛ как раз потому, что хотят задобрить местное население и получить жирные контракты в Англии. У шейхов тоже есть определенные не футбольные интересы, а тут удар по репутации.

Для фанатов всех соперников МС клуб теперь прочно ассоциируется с попыткой обмануть всех вокруг и получить незаконное преимущество. Пережить кризис без перезагрузки состава и выбора нового тренерского штаба сложно. Можно притвориться, что все под контролем, но этого мало.

Интересно проследить, как будет меняться стратегия поведения «Манчестер Сити». Пока грозно отрицают все обвинения и давят на предвзятость УЕФА , но это невероятно слабая позиция. Документы, которые просачиваются в прессу, говорят о правомерности наказания – нарушения были, причем работали примитивно, концы в воду надежно не спрятали.

Похоже, обманывать «горожане» умеют не лучше, чем играть в плей-офф Лиги чемпионов, где за столько лет, имея мощный состав, Гвардиолу и узнаваемый стиль, ни разу не прошли в финал, где светились «Тоттенхэм» или «Атлетико» – клубы с куда меньшими ресурсами. Хосеп говорил, что успех команды зависит от качества трансферов. Получается, в «Манчестер Сити» ошибались с кадрами.

Были неправильные ставки на центральных защитников. Даже Родри может стать провалом, ведь не каждый тренер будет нянчиться с опорником, как Гвардиола. Агуэро и Жезус – крутые, но не великие форварды, если судить по их играм в решающих матчах с по-настоящему сложными соперниками. Де Брюйне – великий ассистент, но не покидает ощущение, что не всем доволен в «Манчестер Сити».

Прежде всего, звезд состава бесило отсутствие успехов в Лиге чемпионов. Вроде бы и сами виноваты – промахивались, и не везло – то гол из офсайда, то важный удар после игры рукой, и новые трансферы не сильно помогли, поскольку Марез – не Роналду и не Месси. После такого удара все в «Манчестер Сити» зададут себе один вопрос: «А какие гарантии, что шейхи не бросят клуб?»

Да никаких, бегство иностранных инвесторов видели во всех лигах. Не только приезжих – вспомните пример «Анжи» в России. Был полный провал Берлускони, когда пытался найти «Милану» новых владельцев. «Манчестер Сити» не является настолько любимым и популярным клубом, чтобы позволить серию ошибок в стиле Вудворда, но остаться в тройке по доходам в мире.

«Горожанам» нужно срочно выбрать людей, что уйдут – чтобы получить деньги для последующих покупок. Важно четко понять, кто теперь не хочет играть за команду. Принципиально не тянуть с прощанием с Гвардиолой – Хосеп слишком странный и ранимый человек, чтобы такой экзистенциальный кризис, когда любое решение – плохое, пережить, как воин.

Наверное, в этом глобальная проблема прекрасной по качеству футбола команды, которую наказывают за решения руководства клуба. Воинов откровенно мало. Агуэро – рекордсмен всего и вся в АПЛ , но это парень, который мажет, когда его гол нужен, и в сборной Аргентины – та же история. Если Ляпорт такой великий защитник, почему у него ни одного матча за первую сборную Франции?

Стоунза и ван Дейка можно не сравнивать по влиянию на свои клубы. Стерлинг не заслужил такого отношения, но его ненавидят в Англии. Выступления прекрасного универсала Фернандиньо за «селесао» привели к угрозам расправы от фанатов. Де Брюйне тоже не воин для решающих матчей, делает, что может, но невезучий. Гюндоган – парень с проигранным финалом ЛЧ . Англичане из состава от хорватов вылетели, а бельгийцам – уступили.

Гвардиола не собрал команду из аналогов Рамоса, Роналду, Наваса, Каземиро, Крооса и Бензема. У многих игроков Зидана есть ген воина, а у «Манчестер Сити» дерутся, хотя не всегда уместно, разве что Зинченко, Бернарду Силва и Уокер. Задолго до дисквалификации, рассматривая проблемы «горожан», делали те же выводы – в футбол играют феноменально, но не собрали королей Европы по характеру.

Великобритания вышла из ЕС , «Манчестер Сити» покидает, скорее всего, на целых два года Лигу чемпионов. Если сейчас надавят на моральные обязательства, оставив ранимого тренера Гвардиолу, то вряд ли выиграют. У «Манчестер Сити» серьезные проблемы, хотя не забывайте, кто набирал 98-100 очков в АПЛ . Речь о невероятно сильной команде!

Но не стали «акулами», как мечтал Менди, прозвище больше подходит «Ливерпулю». Алиссон прав – подопечные Клоппа чувствуют запах крови, наблюдают и атакуют. У «красных» есть инстинкт, а «горожане» остались травоядными. Похоже, коллективу нужен другой по подходу тренер. Ошибутся, если возьмут Почеттино, но могут сделать интересный разворот.

Например, если пригласят Симеоне. Вспомните, что Клопп ушел из «Боруссии» Д, когда занял 7-е место в Бундеслиге – неудачи «Атлетико» не означают, что Диего не сможет успешно работать в Англии. Аргентинцу будет интересно с теми, кто и без него умеет атаковать, а «Манчестер Сити» важен кровожадный вождь, что хвалил соперника за намеренную красную карточку после жесткого подката и поставит идеальную игру в защите.

Нагельсманн – еще один вариант, особенно если выиграет Бундеслигу. Романтичный Гвардиола дал, что мог – немало кубков и яркий стиль, а паузу без ЛЧ нужно пережить, чтобы обновить подход «Манчестер Сити» к кризисным отрезкам. Проблемы были и без дисквалификации – «Ливерпуль» оторвался на два десятка пунктов, невзирая на то, что «горожане» скрывали убытки, что позволило тратить на трансферы больше всех в мире и собрать нынешний состав.