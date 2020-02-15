«Манчестер Сити» доигрался

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сегодня, 10:33

Случилось неизбежное: «Манчестер Сити» попал под жесткие санкции со стороны УЕФА . «Соккер.ру» - о том, как «горожан» настигла кара за нарушение финансового фэйр-плей.

Придуманный УЕФА финансовый фэйр-плей многие годы только раздражал любителей футбола и некоторых представителей этой индустрии. Раздражал скорее своей нелогичностью. Поскольку клубы, которые откровенно тратили вроде как гораздо больше, чем зарабатывают футбольными методами, отделывались легким испугом, если против них даже заводились дела. А вот клубы поменьше, которые и не отмечались особыми тратами на рынке, наказывались по всей строгости закона различного рода отстранениями и миллионными штрафами.

Много лет УЕФА замахивался грозно в сторону «Манчестер Сити» и ПСЖ , которые вызывали наибольшее раздражение, и вот теперь до первых санкции долетели. Впрочем, надо вспомнить, что это не первые санкции в отношении «Сити» за нарушения финансового фэйр-плей. В 2014 году клуб наказывали за слишком большой дефицит бюджета. Тогда «Сити» получил штраф в 49 миллионов евро и был вынужден сократить заявку на Лигу чемпионов – не слишком ощутимое наказание с точки зрения стороннего наблюдателя. Сейчас все гораздо серьезнее.

Итак, что случилось?

Нарушение «Манчестер Сити» оказалось весьма жестким. По сути, это обман, подлог, причем с попыткой скрыть следы «преступления». В заявлении УЕФА говорится, что «Манчестер Сити» «серьезно нарушил правила лицензирования клубов и финансового фэйр-плей, завысив свои спонсорские доходы в отчетах, предоставленных УЕФА в период с 2012-го по 2016 год. Также клуб не оказывал содействия в расследовании этого дела».

Во фразе про содействие чувствуется обида УЕФА и некая злая месть, поскольку о начале расследования было объявлено достаточно давно. И «Манчестер Сити» не только не способствовал развитию дела, предоставляя открыто документы, но и всячески пытался помешать дать ход разбирательству, обжалуя сам его факт и пытаясь признать его незаконным. Разумеется, никакой суд этого не принял.

И как следствие: отстранение «Манчестер Сити» на два сезона, начиная со следующего, от еврокубков, а также штраф в размере 30 миллионов евро.

Поэтому-то «Манчестер Сити» сразу в своем ответном заявлении пишет, что «разочарован, но не удивлен» этим решением. Также в сообщении «горожан» содержится намек на то, что УЕФА сам создал дело, сам его расследовал, сам вынес вердикт, что является признаком предвзятого процесса. Поэтому, конечно, «Сити» подаст жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне ( CAS ).

Впрочем, мы помним, что этот суд редко принимает решения против международных федераций. Хотя похитрить и потянуть процесс юристы «Сити» попытаются. Сделать это будет нелегко – слишком уж очевидно попались «горожане». Разве что пока CAS не рассмотрит апелляцию, решение не вступит в силу.

Но тут не стоит слишком восхищаться резкостью УЕФА . По сути, дисциплинарный орган ничего сам не расследовал, как должен был, а воспользовался журналистскими расследованиями и утечками из клуба. Это несколько настораживает относительно того, какие есть инструменты у УЕФА для контроля за соблюдением финансового фэйр-плей, если сам орган не может выявить грубый подлог, а способен лишь реагировать на уже отрытую полузаконными способами информацию.

Речь о нашумевшем расследовании Football Leaks, которое вышло в свет через немецкое издание Der Spiegel в ноябре 2018 года. В нем через утекшую переписку представителей руководства «Манчестер Сити» раскрывается схема махинаций. Оказывается, клуб значительно завышал в своих отчетах спонсорские отчисления. Например, в 2013 году «Сити» заключил контракт с компанией Aabar на 15 миллионов фунтов, а на деле получал всего 3 миллиона. В том же году от Etihad клуб получил 8 миллионов, хотя в документах указаны колоссальные 35 миллионов. Уровень веры в безнаказанность рос, поэтому в 2015 году тот же Etihad, имея контракт на 67,5 миллиона фунтов, выплатил всего 8 миллионов. Все остальные средства шли непосредственно от владельца клуба, что, как мы знаем, запрещено финансовым фэйр-плей. Чтобы что-то потратить, нужно это что-то заработать, а не просто вливать деньги.

Надо снова отдельно подчеркнуть, что без утечки Football Leaks у «Манчестер Сити» были хорошие шансы выйти сухим из воды. Как это удалось за деяния в период между 2008 и 2012 годами. Тогда именно и была разработана руководством клуба схема с завышением спонсорских контрактов и сумм продажи маркетинговых прав на футболистов. Была реализована сложная схема с офшорными зонами, консалтинговыми компаниями и фондами, что позволяло запутать УЕФА и даже дотошную Футбольную ассоциацию Англии, которая даже начала расследование относительно темных схем проворачиваемых трансферов, однако не смогла найти концы, и дело развалилось.