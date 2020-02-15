Гвардиола, футболисты, деньги. Чего лишится «Сити» из-за бана?

1581782105

сегодня, 18:55

Еврокубковый бан на два года и штраф в 30 миллионов евро — жесткое наказание, но это лишь малая часть лишений «горожан». «Соккер.ру» - о настоящей жестокости.

«Манчестер Сити» вел нечестную игру в промежутке между 2011-м и 2016-м годами, а расплата пришла несколько лет спустя. Нет сомнений, что «горожане» будут сражаться до последнего патрона на судебных кортах и в кабинетах влиятельных особ. Шейх Мансур еще в 2014-м, в момент первого большого столкновения с финансовым фейр-плей, обещал потратить десятки миллионов евро на лучших адвокатов и затопить УЕФА исками, но тогда проблему удалось урегулировать с помощью нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино.

На этот раз «Ман Сити» прижат к стенке и будет биться до последнего патрона. На кону — всё. Я не говорю об имидже и престиже, сейчас не до эфемерных понятий, на кону контракты со звездами и спонсорами, большие деньги и работа за несколько лет. Да, работа эта была проделана с «читерством», из-за которого «Манчестер Сити» и оказался в столь печальном положении, но если клуб не выиграет апелляцию в Спортивном арбитражном суде, то последствия будут жуткими. Так чего же может лишиться «Сити»?

Два года без Лиги чемпионов

Нужно понимать, что «Сити» не обязательно пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов, ведь у них есть полгода на апелляцию, с подачей которых юристы клуба спешить не будут, чтобы выиграть время для себя и команды. Следующий сезон «горожане» могут сыграть по расписанию, если судебные разбирательства затянутся, а вот дальше все зависит от решения CAS . Мы рассматриваем худший для «Ман Сити» сценарий — вступление в силу приговора УЕФА .

Лишение Лиги чемпионов — это часть наказания и следствие многих других бедствий. Хорошо, что простой люд на «Этихаде» не сильно расстроится, ведь там уже не первый год освистывают или перебивают другими песнями гимн Лиги чемпионов, вызывающий священный трепет у миллионов поклонников футбола. Такое поведение отражает позицию фанатов «горожан» к УЕФА , в Манчестере считают, что к их клубу незаслуженно придираются и всячески преследуют с помощью ФФП , VAR и других пыточных инструментов.

На контрасте с таким отношением болельщиков «Сити» к Лиге чемпионов победой в этом турнире грезит Хосеп Гвардиола:

Мне хочется выиграть Лигу чемпионов. Мечтаю об этом и не могу дождаться подготовки к матчу с «Реалом» в течение следующих двух недель. Этот процесс будет самым счастливым в моей работе. Если мы не победим, спортивный директор может сказать: «Это плохо, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, я вас уволю».

Только давайте не будем изобретать сложные формулы, а скажем просто: клуб, не имеющий возможности выступать в Лиге чемпионов, перестанет быть интересен Гвардиоле. Как и любому топ-тренеру. У Хосепа контракт до 2021 года, в котором есть пункт, согласно которому каталонец может уйти в 2020-м по собственной воле, им активно интересуется «Ювентус», да и у «Барселоны» есть сто миллионов причин вернуть Пепа домой.

С момента, когда впервые заговорили о возможном еврокубковом бане «Манчестер Сити» (ноябрь 2018-го, появилось расследование Football Leaks), и до сих пор Пеп Гвардиола был максимально лоялен и всегда отвечал примерно одинаково:

УЕФА не накажет «Манчестер Сити». Мне об этом сказали президент и исполнительный директор, я им полностью доверяю.

Все нарушения, из-за которых сейчас страдает «Ман Сити», случились еще до прихода Гвардиолы, на его тренерской смене клуб вел честную жизнь, так что Хосеп во всей этой истории — жертва, причем обманутая, как выясняется. Никаких моральных обязательств перед «горожанами» у него нет, свою работу он делал прекрасно и уйдет с чистой совестью в направлении одной из открытых для него дверей.

Футболисты

«Манчестер Сити» можно расслабиться и снимать наблюдение за Лионелем Месси и его отношениями с «Барселоной». О больших покупках говорить не приходится, тут бы своих удержать. Во-первых, у «горожан» банально станет существенно меньше денег на содержание команды, но об этом ниже, во-вторых, многие футболисты просто не захотят терять два года карьеры (а для кого-то это лучшие годы) без Лиги чемпионов. Сейчас невозможно называть конкретные фамилии, но очевидны две вещи:

a) «Манчестер Сити» не сможет содержать такой состав, как сейчас.

b) Многие футболисты захотят уйти из опального клуба хотя бы ради ЛЧ .

Лето 2020 года. «Ман Сити» пытается остановить Гвардиолу и футболистов, которые хотят уйти после еврокубкового бана https://t.co/qCctr1BHyi pic.twitter.com/939tlrYuCr — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) February 15, 2020

Деньги

Официальный штраф размером 30 миллионов евро — это цветочки, ягодки начнутся, когда (или если) «Манчестер Сити» останется без Лиги чемпионов. В сезоне 2018/19 «горожане» похвастались рекордным доходом — 535 млн фунтов (шестой показатель в мире), при этом чистая прибыль составила немногим больше 10 миллионов. Пять лет безубыточности «Манчестер Сити» обеспечивал не только царский ТВ-контракт АПЛ и выросшая армия болельщиков, но и участие в Лиге чемпионов.

Английские эксперты утверждают и доказывают, что от 30% до 40% доходов «Манчестер Сити» так или иначе связаны с участием в Лиге чемпионов. Клубы получают деньги из призового фонда, маркетингового пула, свою долю от телевизионных прав. Болельщики «горожан», хоть и освистывают гимн Лиги чемпионов, «Этихад» заполняют регулярно на международных матчах, а это серьезные деньги — от 30 до 50 млн фунтов за сезон в зависимости от успехов команды. Многие спонсоры несут деньги «Сити», потому что команда выступает в ЛЧ .

Не станет еврокубков — кто-то отвернется, кто-то предложит пересмотреть контракты в сторону ухудшения. 350 миллионов фунтов — это еще оптимистичная цифра, к которой может скатиться годовой доход и, следовательно, бюджет «Ман Сити». Имиджевые потери тоже не проходят бесследно, отреагирует рынок ценных бумаг, где размещены акции City Football Group. Но даже сокращение бюджета на треть (оптимистичный сценарий) заставит серьезно затянуть пояса.

АПЛ , добивай!