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Ефремов – о разрыве «крестов»: «Жиго пожелал скорее поправиться»

сегодня, 18:03

Полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов, ранее выступавший в составе ЦСКА, прокомментировал столкновение с защитником «Спартака» Самуэлем Жиго в матче шестого тура РПЛ (1:2). В этом эпизоде Ефремов порвал крестообразные связки колена.

В дерби со «Спартаком» после столкновения с Жиго я не сразу понял, что получил серьезную травму. Сразу же встал и побежал. Может, болевой шок был, еще и адреналин в крови. Бегу и понимаю, что коленная чашечка начала проваливаться внутрь, тут уже без медицинской помощи было никак. Думал, что всё обойдется и ничего серьезного. Дальше сами знаете. Писал ли мне Жиго? Да, написал, что это футбол, пожелал скорее поправиться.

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12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 18:26
И выгнали из клуба за это.
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