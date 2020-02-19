Ефремов – о разрыве «крестов»: «Жиго пожелал скорее поправиться»

Полузащитник «Урала» , ранее выступавший в составе ЦСКА , прокомментировал столкновение с защитником «Спартака» в матче шестого тура РПЛ (1:2). В этом эпизоде Ефремов порвал крестообразные связки колена.

В дерби со «Спартаком» после столкновения с Жиго я не сразу понял, что получил серьезную травму. Сразу же встал и побежал. Может, болевой шок был, еще и адреналин в крови. Бегу и понимаю, что коленная чашечка начала проваливаться внутрь, тут уже без медицинской помощи было никак. Думал, что всё обойдется и ничего серьезного. Дальше сами знаете. Писал ли мне Жиго? Да, написал, что это футбол, пожелал скорее поправиться.