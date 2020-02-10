Ларссон и Шюррле возобновят тренировки на третьем сборе «Спартака»

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10 февраля 2020, 19:05

По информации источника, футболисты «Спартака» , и приступят к тренировкам в общей группе на третьем сборе команды в Сочи.

Напомним, что Ларссон получил повреждение в матче за сборную Швеции в январе, Шюррле получил травму в первом матче на Кубке Париматч Премьер, а Умяров пропускал все три встречи катарского турнира из-за мышечной усталости.

Третий зимний сбор «Спартака» пройдет в Сочи с 12 по 17 февраля. В предпоследний день сбора столичная команда проведет единственный товарищеский матч — с армянским «Араратом».