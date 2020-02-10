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Ларссон и Шюррле возобновят тренировки на третьем сборе «Спартака»

10 февраля 2020, 19:05

По информации источника, футболисты «Спартака» Джордан Ларссон, Наиль Умяров и Андре Шюррле приступят к тренировкам в общей группе на третьем сборе команды в Сочи.

Напомним, что Ларссон получил повреждение в матче за сборную Швеции в январе, Шюррле получил травму в первом матче на Кубке Париматч Премьер, а Умяров пропускал все три встречи катарского турнира из-за мышечной усталости.

Третий зимний сбор «Спартака» пройдет в Сочи с 12 по 17 февраля. В предпоследний день сбора столичная команда проведет единственный товарищеский матч — с армянским «Араратом».

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mortid
mortid
вчера в 07:43
Умяров пропускал все три встречи катарского турнира из-за мышечной усталости.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1165849/umyarov-nail-spartak
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Упыри ска, шахтёрам про это скажите. Устал он, 100 плетей ему вдоль хребта, чтобы не уставал.
Doktor S
Doktor S
вчера в 00:46
Хорошо в спартаке отдыхается.
ABir
ABir
10 февраля в 23:28
Всем здоровья и скорейшего возвращения в строй!
Антиспамм
Антиспамм
10 февраля в 23:11
Шуррле лучше получать мелкие травмы и не позориться в играх спартака.
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