Ларссон и Шюррле возобновят тренировки на третьем сборе «Спартака»

По информации источника, футболисты «Спартака» Джордан Ларссон, Наиль Умяров и Андре Шюррле приступят к тренировкам в общей группе на третьем сборе команды в Сочи.
Напомним, что Ларссон получил повреждение в матче за сборную Швеции в январе, Шюррле получил травму в первом матче на Кубке Париматч Премьер, а Умяров пропускал все три встречи катарского турнира из-за мышечной усталости.
Третий зимний сбор «Спартака» пройдет в Сочи с 12 по 17 февраля. В предпоследний день сбора столичная команда проведет единственный товарищеский матч — с армянским «Араратом».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1165849/umyarov-nail-spartak
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Упыри ска, шахтёрам про это скажите. Устал он, 100 плетей ему вдоль хребта, чтобы не уставал.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1165849/umyarov-nail-spartak
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Упыри ска, шахтёрам про это скажите. Устал он, 100 плетей ему вдоль хребта, чтобы не уставал.