Полузащитник «Ахмата» Швец выбыл на месяц из-за травмы

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вчера, 19:15

Пресс-служба грозненского «Ахмата» в твиттере сообщила о том, что полузащитник команды выбыл на месяц.

Хавбек получил травму в последней игре на вторых сборах. Компьютерная томография выявила у игрока перелом краевой лодыжки правой ноги.

Футболист ФК «Ахмат» Антон Швец выбыл на месяц. Полузащитник получил травму в последней игре на вторых сборах. Компьютерная томография выявила у игрока перелом краевой лодыжки правой ноги. Желаем Антону скорейшего восстановления! pic.twitter.com/ilqOI9yaYS — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 15, 2020

В текущем сезоне Швец сыграл в РПЛ 14 матчей и заработал 4 желтые карточки.

Тем временем «Ахмат» подписал защитника сборной Сербии.