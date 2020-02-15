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Полузащитник «Ахмата» Швец выбыл на месяц из-за травмы

вчера, 19:15

Пресс-служба грозненского «Ахмата» в твиттере сообщила о том, что полузащитник команды Антон Швец выбыл на месяц.

Хавбек получил травму в последней игре на вторых сборах. Компьютерная томография выявила у игрока перелом краевой лодыжки правой ноги.

В текущем сезоне Швец сыграл в РПЛ 14 матчей и заработал 4 желтые карточки.

Тем временем «Ахмат» подписал защитника сборной Сербии.

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severnyj84
severnyj84
вчера в 19:17
Здоровья Швецу!
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