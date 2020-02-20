ГлавнаяНовости

Гвардиола ответил Бартомеу: «Мой совет „Барселоне“ – говорите тише»

сегодня, 05:23

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу, выразившего поддержку УЕФА после исключения английского клуба из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Если они радуются нашей дисквалификации, скажу, чтобы президент «Барсы» подал две апелляции для нас. 

Говори тише, «Барселона». Вот мой совет, потому что ситуации касаются всех.

Мы собираемся подать апелляцию и надеемся, что в будущем сможем сыграть с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Гвардиола также заявил, что доверяет «Манчестер Сити» и не собирается покидать клуб, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хатебур: «До матча с „Валенсией“ я был единственным, кто ещё не забивал»
Сегодня, 06:10 Комментарии0
Месси об исключении «Сити»: «Остаться на два года без ЛЧ – это отстой»
Сегодня, 05:53 Комментарии3
Нагельсманн: «Обещаю, что во втором матче „Лейпциг“ будет играть так же»
Сегодня, 04:54 Комментарии0
Гасперини: «Чувствуем сожаление из-за гола Черышева»
Сегодня, 04:39 Комментарии0
Месси: «Нам Бартомеу сказал то же, что и на пресс-конференции»
Сегодня, 04:29 Комментарии1
Черышев: «Дома будем биться как львы»
Сегодня, 04:12 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:58
Если глубже копнуть, то у всех топ-клубов рыльце в пушку
Roman73
Roman73
сегодня в 05:50
В кое-каких вопросах Гвардьола демонстрирует принципиальную позицию.
И это уважительно.Последние финансовые вердикты УЕФА в аккурат перед матчами Лиги Чемпионов--это психологическая атака Испании на Англию.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 05:45
Философия современной Барселоны и тут вылезла, - нужно кому-то лизнуть, под кого-то прогнуться. И ладно бы сами были чисты, но ведь все прекрасно понимают, что подобными финансовыми махинациями промышляют все топ-клубы, включая Реал, Ювентус, ПСЖ и т.д... И Барселона в этом одна из первых. Ещё толком не отмылись от скандалов с переходом Гризмана, а до этого Неймара, и тут уже такими борцами за справедливость стали. Видимо там столько гнили, что скрывать её уже просто не получается.
112910415
112910415
сегодня в 05:38
ни убавить, ни прибавить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100