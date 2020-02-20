Гвардиола ответил Бартомеу: «Мой совет „Барселоне“ – говорите тише»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал слова президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу, выразившего поддержку УЕФА после исключения английского клуба из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Если они радуются нашей дисквалификации, скажу, чтобы президент «Барсы» подал две апелляции для нас.

Говори тише, «Барселона». Вот мой совет, потому что ситуации касаются всех.

Мы собираемся подать апелляцию и надеемся, что в будущем сможем сыграть с «Барселоной» в Лиге чемпионов.