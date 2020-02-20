Казарцев рассказал о продажном футболе

Российский арбитр Василий Казарцев рассказал о коррупции в сфере футбольного судейства.

Если все думают, что идёт судья по улице, а к нему подходит человек с серьёзным предложением и говорит: «О, знаю, что ты судья», то это бред. Могут действовать через друзей, которые давно не объявлялись, а потом вдруг начали тебе звонить и проявлять какой-то интерес. Наше дело — держать ухо востро.

Каждый судья дорожит своей репутацией. Зарабатывать авторитет начинаешь ещё на уровне города, и если футболисты видят человека, который уже там ведёт себя шаляй-валяй, отношение будет соответствующим. Одним сомнительным делом можно поставит крест на 20 или 30-летней карьере. Помню, бегал на уровне города, и ко мне подходили во время матча: «Слушай, ну мы же сегодня вечером с тобой встречаемся, а ты нас тут гоняешь. Мы же друзья!». Но доходило до того, что эти «друзья» получали красные карточки, а после матча со мной не разговаривали.

Хотя понимаю: раз Интерпол работают над этой проблемой, значит, она существует. Читал об этом, такие слухи ходят. Положа руку на сердце: может, мой путь трудный и тернистый, но совесть моя чиста. Поэтому вы, конечно, можете ко мне обратиться с этим вопросом, но..