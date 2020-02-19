Аленичев: «Соболеву не нужно было торопиться с переходом в „Спартак“»

Бывший наставник «Спартака» прокомментировал переход форварда в московский клуб из «Крыльев Советов».

Честно говоря, я был удивлён. В такую команду, как «Спартак», ему ещё рано. Летом — да. Я Сашу очень хорошо знаю, это такой откровенно сибирский парень, но ему надо было окрепнуть в другой команде. В «Крыльях Советов» он был основным футболистом. Мое мнение: нужно было остаться в клубе до конца сезона, он и команде помог бы, да и доказал бы всем, что эта его результативность осенняя — не случайность. Не факт, что в «Спартаке» он будет игроком стартового состава, как и не факт, что, если даже он будет играть, он будет забивать. Там другое психологическое давление.