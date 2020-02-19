ГлавнаяНовости

Аленичев: «Соболеву не нужно было торопиться с переходом в „Спартак“»

вчера, 23:23

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал переход форварда Александра Соболева в московский клуб из «Крыльев Советов».

Честно говоря, я был удивлён. В такую команду, как «Спартак», ему ещё рано. Летом — да. Я Сашу очень хорошо знаю, это такой откровенно сибирский парень, но ему надо было окрепнуть в другой команде. В «Крыльях Советов» он был основным футболистом. Мое мнение: нужно было остаться в клубе до конца сезона, он и команде помог бы, да и доказал бы всем, что эта его результативность осенняя — не случайность. Не факт, что в «Спартаке» он будет игроком стартового состава, как и не факт, что, если даже он будет играть, он будет забивать. Там другое психологическое давление.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аленичев: «Ожидания от Тедеско? Сложно сказать, он только пришел»
Вчера, 22:57 Комментарии1
Аленичев прокомментировал переход Смолова в «Сельту»
Вчера, 22:01 Комментарии12
Слуцкий - о «Кайрате»: «Попытались на „Феррари“ двигаться по бездорожью»
Вчера, 19:39 Комментарии32
Депутат Лебедев: «Семак прав, государство из футбола должно уйти»
Вчера, 16:21 Комментарии29
Колосков: «Я бы, если честно, правило офсайда не менял»
Вчера, 15:18 Комментарии5
Президент «Урала»: «Для Шатова двери нашего клуба всегда открыты»
Вчера, 14:32 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:57
Аленичев забивал в финале ЛЧ, он знает
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:48
Загубит соболь карьеру в Спартаке.
Авербуx
Авербуx
вчера в 23:45
Алень знает чем это закончится
drug01
drug01
вчера в 23:35
Загубят парня!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:28
Нет ..конечно...
Для начала надо было мастерства набраться...в АПЛ....а потом уж в "народную"...если взяли бы....))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100