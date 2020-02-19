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Аленичев: «Ожидания от Тедеско? Сложно сказать, он только пришел»

вчера, 22:57

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о недавней победе «красно-белых» на турнире в Катаре.

В прошлом году ведь тоже выиграли, и чем закончилось? А сейчас какие задачи? Вряд ли попадем в шестерку, речь идет только о Кубке страны. Ожидания от Тедеско? Сложно сказать, он только пришел. Сложно адаптироваться, когда ты приходишь в процессе чемпионата. Сейчас он прошел полную предсезонную подготовку. Я видел не все товарищеские матчи.

Похоже ли это на спартаковский футбол? Нет, конечно. О чем вы говорите! Прессинг есть сейчас у всех, а игра «Спартака» в первую очередь с чем связана? С культурой паса. Вот этого недостаточно было. Выводы рано делать, пройдет три-четыре официальные игры, тогда уже можно будет о чем-то говорить.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 00:06
Тыгдэска кроме как прыгать по бровке ничего не умеет.Тут явно схема с Цорном по отмывке бабла,пригласить никакущего танцора на роль тренера,а потом выгнать его и выплатить неустойку.
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