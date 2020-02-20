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Казарцев — о мате Ганчаренко: «Мы разошлись тихо-мирно»

сегодня, 10:23

Арбитр Василий Казарцев прокомментировал инцидент с главным тренером ЦСКА Виктором Ганчаренко, который после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» высказал претензии по судейству в нелицеприятной форме.

В той ситуации от меня потребовали рапорт, поэтому рассказываю, как всё было. Первый помощник судьи по инструкции после матча уходит в подтрибунное помещение, и там уходящие игроки задавали ему вопросы. Он что-то им отвечал, и я слышал это в наушник. Соответственно, в одном ухе у меня были слова помощника, в другом — слова игроков, стоящих вокруг. Видел, что Виктор Михайлович идёт ко мне, размахивая руками, и что-то говорит. По жестикуляции понимал, что он говорит о пенальти: показывал то на одну штрафную, то на другую. Но конкретно эти слова, клянусь, вообще не слышал.

Услышал их в записи, но не обиделся. Ну высказал человек свои эмоции, не оскорблял же. Если камера будет ходить за всеми… Мы тоже употребляем такие слова. Тем более вот это слово на букву «х» он сказал, повернувшись в сторону. Для камеры было слышно идеально, но мне, будучи на расстоянии, было реально неслышно. Более того, сделав два шага назад, он развернулся и сказал: «Спасибо за работу, всё было по делу». Мы с ним поздравили друг друга с наступающим Новым годом и разошлись тихо-мирно.

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Все комментарии
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответил Serg_Diamond
сегодня в 11:11
Или в Гондурас, как вариант
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
    сегодня в 11:07
    по мужски! Все эти протоколы и разговоры без камер не должны выносить на всеобщее обозрение.
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:02
    поскольку я стоял спиной, не могу сказать, кто именно меня пнул и пнул ли вообще ...
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Номер 1 на этом проэкте
    сегодня в 10:49
    Болтать языком умеет , а судить нет. Ехал бы на стажировку куда нить в Гваделупу
    Или в Гондурас, как вариант
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 10:48
    х.., спасибо за работу!
    particular
    particular
    сегодня в 10:40
    Один послал, другой - пошёл..:))
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 10:38
    всё было оплачено в достаточной мере)))чего обижаться то)))
    12-й спартанец
    12-й спартанец
    сегодня в 10:32
    Врет.
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте
    сегодня в 10:29
    Болтать языком умеет , а судить нет. Ехал бы на стажировку куда нить в Гваделупу
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