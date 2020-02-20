Аленичев: «Уважал и уважаю Сёмина как человека и как специалиста»

Бывший наставник «Енисея» высказался о главном тренере «Локомотива» .

У Юрия Павловича и с предыдущим генеральным директором были трения. Он опытнейший, авторитетный мужик, он всё видел, всё прошел. Юрий Павлович держит всё под контролем. А захотят ли продлить с ним контракт или нет, это уже не от него зависит. Да и ни от кого это не зависит, даже от болельщиков. Его все любят, это понятно.

Я Юрия Павловича уважал и уважаю как человека и как специалиста. С огромным уважением к нему отношусь. Желаю, чтобы, когда он сам решит закончить – пусть это будет 80 лет, – тогда и пусть заканчивает тренировать «Локомотив».