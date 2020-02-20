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Казарцев прокомментировал самую скандальную игру со своим участием

сегодня, 09:25
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Арбитр Василий Казарцев поделился мнением о своей работе в матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1). После этой встречи главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко и президент клуба Евгений Гинер в резкой форме раскритиковали судейство.

Каким бы резонансным он ни получился, для меня это самый знаковый матч, подобного которому по афише у меня не было. Когда получил назначение, внутри всё пылало. Причём буквально за три дня до этого был юбилей — 40 лет — а тут такая игра, своеобразный подарок. Ехал туда с уверенностью, что всё будет хорошо и реально получим удовольствие. Считаю, достойно отработали. Как бы ни клеймили меня болельщики ЦСКА, у «Краснодара» тоже был ряд моментов, которыми они могли быть недовольны.

Рука Ари? На матче был VAR, и это накладывало свои нюансы по работе судьи в поле. Возможно, рука была, но потом случился эпизод с назначением пенальти. То есть, если я сомневаюсь, не могу просто взять и сорвать, возможно, голевую атаку. Я не уверен, что Ари играл рукой. Да, у него такая тактика, он всё время держит руки около ног и в полуприсяде пытается сыграть бедром. Посмотрев все повторы после матча в VAR-комнате, уверен, что там было бедро, после чего мяч отскочил в живот.

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Красноморец
Красноморец
сегодня в 09:47
Мдяяяяяя...
Был на этом матче.
Хреново отсудили!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:47
Нормально отсудил не считая многочисленных ошибок.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:44
Я в шоке!!! Таких отмазок я еще не видел и не слышал.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:30
"Отметил юбилей ... внутри всё пылало ..."
Это как понимать? Типа трубы горели?
Короче, отмазка на то, что судил сбодунища)))

"Ари всё время держит руки около ног и в полуприсяде пытается сыграть бедром"
Еще один ученик Петросяна?

А если у болельщиков Краснодара тоже были к нему претензии, это типа хорошо по его мнению. Чем больше к нему претензий, тем лучше судейство)) И он считает, что отсудил отлично. Значит так и дальше будет продолжать. Всё же нормально...
Mangur
Mangur
сегодня в 09:29
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