Казарцев прокомментировал самую скандальную игру со своим участием

Арбитр Василий Казарцев поделился мнением о своей работе в матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1). После этой встречи главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко и президент клуба Евгений Гинер в резкой форме раскритиковали судейство.
Каким бы резонансным он ни получился, для меня это самый знаковый матч, подобного которому по афише у меня не было. Когда получил назначение, внутри всё пылало. Причём буквально за три дня до этого был юбилей — 40 лет — а тут такая игра, своеобразный подарок. Ехал туда с уверенностью, что всё будет хорошо и реально получим удовольствие. Считаю, достойно отработали. Как бы ни клеймили меня болельщики ЦСКА, у «Краснодара» тоже был ряд моментов, которыми они могли быть недовольны.
Рука Ари? На матче был VAR, и это накладывало свои нюансы по работе судьи в поле. Возможно, рука была, но потом случился эпизод с назначением пенальти. То есть, если я сомневаюсь, не могу просто взять и сорвать, возможно, голевую атаку. Я не уверен, что Ари играл рукой. Да, у него такая тактика, он всё время держит руки около ног и в полуприсяде пытается сыграть бедром. Посмотрев все повторы после матча в VAR-комнате, уверен, что там было бедро, после чего мяч отскочил в живот.
Был на этом матче.
Хреново отсудили!
Был на этом матче.
Хреново отсудили!
Это как понимать? Типа трубы горели?
Короче, отмазка на то, что судил сбодунища)))
"Ари всё время держит руки около ног и в полуприсяде пытается сыграть бедром"
Еще один ученик Петросяна?
А если у болельщиков Краснодара тоже были к нему претензии, это типа хорошо по его мнению. Чем больше к нему претензий, тем лучше судейство)) И он считает, что отсудил отлично. Значит так и дальше будет продолжать. Всё же нормально...
Это как понимать? Типа трубы горели?
Короче, отмазка на то, что судил сбодунища)))
"Ари всё время держит руки около ног и в полуприсяде пытается сыграть бедром"
Еще один ученик Петросяна?
А если у болельщиков Краснодара тоже были к нему претензии, это типа хорошо по его мнению. Чем больше к нему претензий, тем лучше судейство)) И он считает, что отсудил отлично. Значит так и дальше будет продолжать. Всё же нормально...