Казарцев прокомментировал самую скандальную игру со своим участием

Арбитр Василий Казарцев поделился мнением о своей работе в матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1). После этой встречи главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко и президент клуба Евгений Гинер в резкой форме раскритиковали судейство.

Каким бы резонансным он ни получился, для меня это самый знаковый матч, подобного которому по афише у меня не было. Когда получил назначение, внутри всё пылало. Причём буквально за три дня до этого был юбилей — 40 лет — а тут такая игра, своеобразный подарок. Ехал туда с уверенностью, что всё будет хорошо и реально получим удовольствие. Считаю, достойно отработали. Как бы ни клеймили меня болельщики ЦСКА , у «Краснодара» тоже был ряд моментов, которыми они могли быть недовольны.