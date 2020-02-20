«Севилья» избежала поражения в первой встрече с «ЧФР Клуж»

«ЧФР Клуж» и «Севилья» сыграли вничью в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.
Клуж-Напока, стадион Константин Рэдулеску
«ЧФР Клуж» - «Севилья» 1:1 (0:0)
Голы: Деяк 59 (пенальти) - Эн-Несери 82
«ЧФР Клуж»: Арлаускис, Маня, Винисиус, Бурча, Камора, Паун-Александру (Хобан 74), Бордеану, Джокович, Деяк, Траоре (Рондон Фернандес 83), Омрани (Голофка 85)
Главный тренер: Петреску Дан.
«Севилья»: Вацлик, Навас (Эн-Несери 73), Кунде, Диего, Эскудеро, Фернандо, Гудель, Хордан, Сусо (Васкес 90+1), Де Йонг, Окампос (Рони Лопеш 78)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
Предупреждения: Фернандо 44, Регилон 74
Судья: Айтекин Дениз.
В параллельном матче «Шахтер» одолел «Бенфику».