ГлавнаяНовости

«Севилья» избежала поражения в первой встрече с «ЧФР Клуж»

сегодня, 22:54
ЧФР КлужЛоготип футбольный клуб ЧФР Клуж (Бухарест)1 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«ЧФР Клуж» и «Севилья» сыграли вничью в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

Клуж-Напока, стадион Константин Рэдулеску

«ЧФР Клуж» - «Севилья» 1:1 (0:0)
Голы: Деяк 59 (пенальти) - Эн-Несери 82

«ЧФР Клуж»: Арлаускис, Маня, Винисиус, Бурча, Камора, Паун-Александру (Хобан 74), Бордеану, Джокович, Деяк, Траоре (Рондон Фернандес 83), Омрани (Голофка 85)
Главный тренер: Петреску Дан.

«Севилья»: Вацлик, Навас (Эн-Несери 73), Кунде, Диего, Эскудеро, Фернандо, Гудель, Хордан, Сусо (Васкес 90+1), Де Йонг, Окампос (Рони Лопеш 78)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

Предупреждения: Фернандо 44, Регилон 74

Судья: Айтекин Дениз.

В параллельном матче «Шахтер» одолел «Бенфику».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гол бывшего игрока «Локо» принес «Копенгагену» ничью в матче с «Селтиком»
Сегодня, 22:58 ВидеоКомментарии1
«Хетафе» победил «Аякс» на своем поле
Сегодня, 22:56 Комментарии17
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брюгге»
Сегодня, 22:54 Комментарии10
«Интер» обыграл «Лудогорец», Эриксен забил победный гол
Сегодня, 22:53 Комментарии22
«Шахтер» в домашней игре обыграл «Бенфику»
Сегодня, 22:53 ВидеоКомментарии10
«Спортинг» дома победил «Башакшехир»
Сегодня, 22:51 ВидеоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 23:01
Петреску и ко были близки к триумфу, недотерпели...
da da da
da da da
сегодня в 22:57
румыны дали бой,Севилья в этом сезоне жутко не стабильна.
FESCO
FESCO
сегодня в 22:55
Отскочили.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100