«Интер» обыграл «Лудогорец», Эриксен забил победный гол

«Интер» победил «Лудогорец» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 27 февраля.
Разград, стадион Лудогорец Арена
«Лудогорец» - «Интер» 0:2 (0:0)
Голы: Эриксен 71, Лукаку 90+5 (пенальти)
«Лудогорец»: Илиев, Сисиньо, Терзиев, Григоре, Недялков, Оливейра Соуза (Битон 90), Дьяков (Баджи 67), Анисе, Вандерсон, Марселиньо, Свиячок (Чибота 76)
Главный тренер: Врба Павел.
«Интер»: Паделли, Д'Амброзио, Раноккья, Годин, Мозес (Барелла 72), Весино, Валеро, Эриксен, Бираги (Янг 81), Санчес, Мартинес (Лукаку 64)
Главный тренер: Конте Антонио.
Предупреждения: Мартинес 22, Григоре 43, Вандерсон 61, Чибота 85, Анисе 90+4
Судья: Дель Серро Гранде Карлос.
Отметим, что в параллельном матче 1/16 финала Лиги Европы МЮ сыграл вничью с «Брюгге».
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