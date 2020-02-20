ГлавнаяНовости

«Интер» обыграл «Лудогорец», Эриксен забил победный гол

сегодня, 22:53
ЛудогорецЛоготип футбольный клуб Лудогорец (Разград)0 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» победил «Лудогорец» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 27 февраля.

Разград, стадион Лудогорец Арена

«Лудогорец» - «Интер» 0:2 (0:0)
Голы: Эриксен 71, Лукаку 90+5 (пенальти)

«Лудогорец»: Илиев, Сисиньо, Терзиев, Григоре, Недялков, Оливейра Соуза (Битон 90), Дьяков (Баджи 67), Анисе, Вандерсон, Марселиньо, Свиячок (Чибота 76)
Главный тренер: Врба Павел.

«Интер»: Паделли, Д'Амброзио, Раноккья, Годин, Мозес (Барелла 72), Весино, Валеро, Эриксен, Бираги (Янг 81), Санчес, Мартинес (Лукаку 64)
Главный тренер: Конте Антонио.

Предупреждения: Мартинес 22, Григоре 43, Вандерсон 61, Чибота 85, Анисе 90+4

Судья: Дель Серро Гранде Карлос.

Отметим, что в параллельном матче 1/16 финала Лиги Европы МЮ сыграл вничью с «Брюгге»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гол бывшего игрока «Локо» принес «Копенгагену» ничью в матче с «Селтиком»
Сегодня, 22:58 ВидеоКомментарии1
«Хетафе» победил «Аякс» на своем поле
Сегодня, 22:56 Комментарии17
«Севилья» избежала поражения в первой встрече с «ЧФР Клуж»
Сегодня, 22:54 ВидеоКомментарии4
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брюгге»
Сегодня, 22:54 Комментарии10
«Шахтер» в домашней игре обыграл «Бенфику»
Сегодня, 22:53 ВидеоКомментарии10
«Спортинг» дома победил «Башакшехир»
Сегодня, 22:51 ВидеоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 23:33
Эриксен хорош, как всегда, без него Тттх днище в атаке)))))) да не ценят в шпорах таланты.
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Жека10
сегодня в 23:29
с победой будущего чемпиона. Теперь болеем в среду за Лион против кабинетуса
трофеи и картон понятия несовместимые
Bon Scott
Bon Scott
сегодня в 23:26
интер такое же Гэ.. как и милан, без смеха на их игру смотреть нельзя. Зато хоть юмор програмы смотреть не надо😀
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 23:23
я хочу кабинет с каким айнтрахтом глянуть)
Maximiliano_777
Maximiliano_777
сегодня в 23:22
Очень важно было сегодня выиграть с разницей, так как после ответной игры предстоят 2 тяжелейших матча. Вперед Нерадзурри!!
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил ЮНВA
сегодня в 23:16
Ахаха)
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил ЮНВA
сегодня в 23:15
Почитал бы ты комментарии фаворитов о Ливерпуле))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Патрик Депайе
сегодня в 23:14
А кто там?
ЮНВA
ЮНВA ответил 25процентный клоун
сегодня в 23:13
И спартак в рпл
Патрик Депайе
Патрик Депайе ответил 25процентный клоун
сегодня в 23:13
И лишит ваших братьев из Олимпиакоса титулов((((((
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Патрик Депайе
сегодня в 23:12
Куинси отдыхает, он в ответке сделает проход Аякса как пить дать. А Каррера заберет все трофеи в Греции
Патрик Депайе
Патрик Депайе ответил 25процентный клоун
сегодня в 23:10
Там команду с Квирси проучили
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ЮНВA
сегодня в 23:10
Брага, вот кто главный фаворит, и Атлетико в ЛЧ
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Жека10
сегодня в 23:09
За Лион просто болеем, потому что очистил ЛЧ
Эрик Бернар
Эрик Бернар
сегодня в 23:08
Нет интера, нет пенальти)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:08
Армейцы, вылазьте из под одеял, проучили лудогорца
dimagas2
dimagas2 ответил ЮНВA
сегодня в 23:02
Интер главный фаворит ЛЕ. Должны забирать трофей.
Спорно,им в чемпионат важнее.
Жека10
Жека10
сегодня в 23:01
с победой будущего чемпиона.
Теперь болеем в среду за Лион против кабинетуса
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 22:58
Как по нотам победили на классе крепкую команду. А теперь болеем за Олимпик Лион.
матос
матос
сегодня в 22:57
Играли ужасно......
Что то вообще от такой победы нет радости...
ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 22:55
Интер главный фаворит ЛЕ. Должны забирать трофей.
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 22:53
Интер с победой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100