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«Шахтер» в домашней игре обыграл «Бенфику»

сегодня, 22:53
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)2 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

«Шахтер» оказался сильнее «Бенфики» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы.

Харьков, стадион ОСК Металлист

«Шахтер» - «Бенфика» 2:1 (0:0)
Голы: Патрик 56, Коваленко 72 - Пицци 67 (пенальти)

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик (Маркос Антонио 80), Степаненко , Марлос (Коноплянка 83), Коваленко, Тайсон (Тете 90+4), Мораес
Главный тренер: Каштру Луиш.

«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Шикинью (Рафа Силва 79), Моррис Луис, Таарабт, Черви, Пицци (Самарис 90+2), Сеферович (Винисиус 69)
Главный тренер: Лаге Бруну.

Предупреждение: Моррис Луис 90+5

Судья: Мэдден Бобби.

В параллельном матче «Айнтрахт» разгромил «Зальцбург».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:22
Жиденькое преимущество.
свинина
свинина
сегодня в 23:21
не повторить бы судьбу Зенита.
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 23:14
Бенфике крупно повезло, отмененный гол, там оффсайд миллиметр и куча 100% моментов благополучно просранных Мораесом и Марлосом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Мистер Галактикус
сегодня в 23:13
Всегда можно позвонить Сергею Семаку и попросить совета
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
сегодня в 23:12
2-1 мало перед ответным матчем
а ваще игра была смешная 2 отмененных гола - при чем гол Бенфмки отменили и ей же дали пробить пенальти
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 23:07
Шахтер с победой!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 23:04
С такой защитой как у Шахты, даже в ЛЕ делать нечего. Мало того, что в команде бездарнейший тренер, пристарелая атака и очень ненадежный вратарь, так ещё и в защите проходной двор. И сколько уже времени говорят Палкину купить хотябы одного толкового защитника, ничего Палкин не слышит. В ответке, шансов мало у Шахты, однако, будем болеть за горняков, а там, видно будет. С победой, Шахтёр!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 23:02
молодцы
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 22:59
Бенфика это домашняя команда, так что 2-1 против неё это так себе преимущество. В Португалии будет трудно.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:55
Сильно заметно что команда физически не готова бегать 90 мин,так что форму еще нужно поднабрать.
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