«Шахтер» в домашней игре обыграл «Бенфику»

«Шахтер» оказался сильнее «Бенфики» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы.
Харьков, стадион ОСК Металлист
«Шахтер» - «Бенфика» 2:1 (0:0)
Голы: Патрик 56, Коваленко 72 - Пицци 67 (пенальти)
«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик (Маркос Антонио 80), Степаненко , Марлос (Коноплянка 83), Коваленко, Тайсон (Тете 90+4), Мораес
Главный тренер: Каштру Луиш.
«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Шикинью (Рафа Силва 79), Моррис Луис, Таарабт, Черви, Пицци (Самарис 90+2), Сеферович (Винисиус 69)
Главный тренер: Лаге Бруну.
Предупреждение: Моррис Луис 90+5
Судья: Мэдден Бобби.
В параллельном матче «Айнтрахт» разгромил «Зальцбург».
а ваще игра была смешная 2 отмененных гола - при чем гол Бенфмки отменили и ей же дали пробить пенальти
а ваще игра была смешная 2 отмененных гола - при чем гол Бенфмки отменили и ей же дали пробить пенальти