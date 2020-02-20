ГлавнаяНовости

«Урал» вырвал победу в концовке матча с «Родиной»

сегодня, 21:09
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаМатч завершен

«Урал» одолел «Родину» в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ. «Шмели» (4 очка) занимают третье место в группе, «Родина» (3 балла) - последняя.

«Урал» - «Родина» 2:1 (1:0)
Голы: Щербаков 31, Герасимов 90+1 - Головня 61

«Урал»: Баклов, Гусейнов, Клементьев, Герасимов, Голубцов (Кротов 82), Калинин, Киселев, Магомадов (Лукоянов 46), Шанбиев (Хитяев 72), Щербаков (Новиков 46), Юсупов (Татаринов 46)

Предупреждения: Шанбиев 29, Магомадов 45, Новиков 90+2, Гусейнов 90+2, Баклов 90+3

Ранее екатеринбуржцы проиграли «Факелу» и сыграли вничью с «Химками». Отметим, что «Урал» выступает на этом турнире второй командой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ахмат» одолел казахский «Жетысу»
Сегодня, 19:16 Комментарии4
«Сочи» обыграл «Астану»
Сегодня, 18:55 Комментарии13
Тульский «Арсенал» победил бронзового призера чемпионата Казахстана
Сегодня, 18:43 Комментарии6
«Краснодар» проиграл «Малаге» в товарищеском матче
Сегодня, 15:53 Комментарии7
«Аталанта» разгромила «Валенсию», Черышев отметился голом
Сегодня, 00:56 Комментарии91
«Тоттенхэм» дома проиграл «Лейпцигу»
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии94
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
severnyj84
severnyj84
сегодня в 21:36
Урал с победой!
drug01
drug01
сегодня в 21:35
Урал с победой! Жаль Родину!!!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:11
Родину нельзя победить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100