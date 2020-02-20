«Урал» вырвал победу в концовке матча с «Родиной»

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сегодня, 21:09

«Урал» одолел «Родину» в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ . «Шмели» (4 очка) занимают третье место в группе, «Родина» (3 балла) - последняя.

«Урал» - «Родина» 2:1 (1:0)

Голы: Щербаков 31, Герасимов 90+1 - Головня 61

«Урал»: Баклов, Гусейнов, Клементьев, Герасимов, Голубцов (Кротов 82), Калинин, Киселев, Магомадов (Лукоянов 46), Шанбиев (Хитяев 72), Щербаков (Новиков 46), Юсупов (Татаринов 46)

Предупреждения: Шанбиев 29, Магомадов 45, Новиков 90+2, Гусейнов 90+2, Баклов 90+3

Ранее екатеринбуржцы проиграли «Факелу» и сыграли вничью с «Химками». Отметим, что «Урал» выступает на этом турнире второй командой.