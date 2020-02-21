«Байер» обыграл «Порту» на домашней арене

«Байер» победил «Порту» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы.
Леверкузен, стадион Бай-Арена
«Байер» - «Порту» 2:1 (1:0)
Голы: Аларио 29, Хаверц 57 (пенальти) - Диас Маруланда 73
«Байер»: Градецки, Л. Бендер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгравен, Арангис (Баумгартлингер 72), Хаверц, Демирбай, Амири, Фолланд (Сампайо Фильо 90+4), Аларио (Бэйли 80)
Главный тренер: Бош Петер.
«Порту»: Маркесин, Манафа Янко (Накадзима 61), Мбемба, Маркано, Теллес, Хесус Корона, Оливейра, Урибе, Диас Маруланда (Данилу 77), Марега, Тикиньо (Зе Луиш 63)
Главный тренер: Консейсау Сержиу.
Предупреждения: Хесус Корона 26, Манафа Янко 54, Урибе 58, Демирбай 66, S. 88, Маркано 90+2
Судья: Винчич Славко.
В параллельном матче 1/16 финала Лиги Европы «Вулверхэмптон» разгромил «Эспаньол».