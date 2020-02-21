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«Байер» обыграл «Порту» на домашней арене

сегодня, 00:59
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

«Байер» победил «Порту» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы.

Леверкузен, стадион Бай-Арена

«Байер» - «Порту» 2:1 (1:0)
Голы: Аларио 29, Хаверц 57 (пенальти) - Диас Маруланда 73

«Байер»: Градецки, Л. Бендер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгравен, Арангис (Баумгартлингер 72), Хаверц, Демирбай, Амири, Фолланд (Сампайо Фильо 90+4), Аларио (Бэйли 80)
Главный тренер: Бош Петер.

«Порту»: Маркесин, Манафа Янко (Накадзима 61), Мбемба, Маркано, Теллес, Хесус Корона, Оливейра, Урибе, Диас Маруланда (Данилу 77), Марега, Тикиньо (Зе Луиш 63)
Главный тренер: Консейсау Сержиу.

Предупреждения: Хесус Корона 26, Манафа Янко 54, Урибе 58, Демирбай 66, S. 88, Маркано 90+2

Судья: Винчич Славко.

В параллельном матче 1/16 финала Лиги Европы «Вулверхэмптон» разгромил «Эспаньол».

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Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 02:00
Байер пройдет дальше
severnyj84
severnyj84
сегодня в 01:15
Байер с победой!
Эрик Бернар
Эрик Бернар
сегодня в 01:08
Байер с победой! Команда посредственного кабовердийца проиграла вслед за командой посредственного голландца)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:08
В Португалии проиграет.
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