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«Рома» победила «Гент» благодаря голу Карлеса Переса

сегодня, 00:55
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб ГентГентМатч завершен

«Рома» обыграла «Гент» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Единственный гол во встрече забил новичок римлян – форвард Карлес Перес, пополнивший состав команды в январе.

Рим, стадион Олимпико

Рома - Гент 1:0 (1:0)
Голы: Перес 13

«Рома»: Лопес, Спинаццола (Сантон 69), Смоллинг, Фасио, Коларов, Кристанте, Верету, Перес (Клюйверт 82), Пеллегрини (Мхитарян 79), Перотти (Клюйверт 82), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

«Гент»: Камински, Люстиг, Пластун, Нгадеу-Нгаджуи, Мохаммади, Кумс (Марре 90+1), Овусу, Оджиджа-Офое, Безус (Чакветадзе 74), Депуатр, Давид
Главный тренер: Торуп Джесс.

Предупреждения: Безус 35, Смоллинг 65

Судья: Кабаков Георги.

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