«Рома» победила «Гент» благодаря голу Карлеса Переса

«Рома» обыграла «Гент» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Единственный гол во встрече забил новичок римлян – форвард Карлес Перес, пополнивший состав команды в январе.
Рим, стадион Олимпико
Рома - Гент 1:0 (1:0)
Голы: Перес 13
«Рома»: Лопес, Спинаццола (Сантон 69), Смоллинг, Фасио, Коларов, Кристанте, Верету, Перес (Клюйверт 82), Пеллегрини (Мхитарян 79), Перотти (Клюйверт 82), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
«Гент»: Камински, Люстиг, Пластун, Нгадеу-Нгаджуи, Мохаммади, Кумс (Марре 90+1), Овусу, Оджиджа-Офое, Безус (Чакветадзе 74), Депуатр, Давид
Главный тренер: Торуп Джесс.
Предупреждения: Безус 35, Смоллинг 65
Судья: Кабаков Георги.