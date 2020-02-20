Гол бывшего игрока «Локо» принес «Копенгагену» ничью в матче с «Селтиком»

«Копенгаген» и «Селтик» не смогли выявить победителя в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы.
Копенгаген, стадион Паркен
«Копенгаген» - «Селтик» 1:1 (0:1)
Голы: Н'Дойе 52 - Эдуар 14 Нереализованный пенальти: Стаге 79
«Копенгаген»: Юнссон, Варела, Нельссон, Сигурдссон (Папаяннопулос 86), Брайан Овьедо (Бенгтссон 73), Мас Хауме, Стаге, Зека, Фальк, Н'Дойе, Майкл Сантос (Кауфманн 73)
Главный тренер: Сольбаккен Столе.
«Селтик»: Форстер, Фримпонг (Шимунович 83), Жюлльен, Аэр, Хэйес, Нтчам (Эльюнусси 60), Браун (Биттон 73), МакГрегор, Кристи, Эдуар, Форрест
Главный тренер: Леннон Нил.
Предупреждения: Брайан Овьедо 49, Браун 68, Кристи 78, Биттон 83
Судья: Карасев Сергей.
В параллельном поединке «Интер» обыграл «Лудогорец».