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Гол бывшего игрока «Локо» принес «Копенгагену» ничью в матче с «Селтиком»

сегодня, 22:58
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген1 : 1Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

«Копенгаген» и «Селтик» не смогли выявить победителя в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы.

Копенгаген, стадион Паркен

«Копенгаген» - «Селтик» 1:1 (0:1)
Голы: Н'Дойе 52 - Эдуар 14 Нереализованный пенальти: Стаге 79

«Копенгаген»: Юнссон, Варела, Нельссон, Сигурдссон (Папаяннопулос 86), Брайан Овьедо (Бенгтссон 73), Мас Хауме, Стаге, Зека, Фальк, Н'Дойе, Майкл Сантос (Кауфманн 73)
Главный тренер: Сольбаккен Столе.

«Селтик»: Форстер, Фримпонг (Шимунович 83), Жюлльен, Аэр, Хэйес, Нтчам (Эльюнусси 60), Браун (Биттон 73), МакГрегор, Кристи, Эдуар, Форрест
Главный тренер: Леннон Нил.

Предупреждения: Брайан Овьедо 49, Браун 68, Кристи 78, Биттон 83

Судья: Карасев Сергей.

В параллельном поединке «Интер» обыграл «Лудогорец».

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Aртем Зюзькин
Aртем Зюзькин
сегодня в 23:02
Повезло.
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