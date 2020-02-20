«Хетафе» победил «Аякс» на своем поле

«Хетафе» обыграл «Аякс» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы. Ответный матч пройдет на арене амстердамской команды 27 февраля.
Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес
«Хетафе» - «Аякс» 2:0 (1:0)
Голы: Дейверсон 38, Кенеди 90+3
«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Эчейта, Оливера Мирамонтес, Ньом, Арамбарри, Максимович, Кукурелья (Кенеди 88), Дейверсон (Анхель Родригес 57), Хайме Мата (Молина 72)
Главный тренер: Бордалас Хосе.
«Аякс»: Варела, Дест, Альварес (Шуурс 68), Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Мартинес, Тадич, Зийех, Бабел, Траоре (Хунтелар 68)
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.
Предупреждения: Альварес 36, Джене 44, Тальяфико 54, Бабел 55, Ньом 55, Оливера Мирамонтес 57
Судья: Буке Рудди.
Отметим, что в параллельном матче 1/16 финала Лиги Европы «Интер» победил «Лудогорец».
Реал 1:4 Аякс
Ювентус 1:2 Аякс
После прихода великого:
Аякс 0:1 Валенсия
Хетафе 2:0 Аякс
Ухаха)
Реал 1:4 Аякс
Ювентус 1:2 Аякс
После прихода великого:
Аякс 0:1 Валенсия
Хетафе 2:0 Аякс
Ухаха)
Хетафе не лыком шито... вначале быков гоняли в группе, а теперь и за Аякс взялись. Домашняя команда. Тем интереснее ответка на поле Аякса.
Хетафе не лыком шито... вначале быков гоняли в группе, а теперь и за Аякс взялись. Домашняя команда. Тем интереснее ответка на поле Аякса.
Хетафе просто уничтожили по игре Аякс, без шансов, всего 1 удар и ни одного в створ
Хетафе просто уничтожили по игре Аякс, без шансов, всего 1 удар и ни одного в створ