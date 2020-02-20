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«Хетафе» победил «Аякс» на своем поле

сегодня, 22:56
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе2 : 0Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Хетафе» обыграл «Аякс» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы. Ответный матч пройдет на арене амстердамской команды 27 февраля.

Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес

«Хетафе» - «Аякс» 2:0 (1:0)
Голы: Дейверсон 38, Кенеди 90+3

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Эчейта, Оливера Мирамонтес, Ньом, Арамбарри, Максимович, Кукурелья (Кенеди 88), Дейверсон (Анхель Родригес 57), Хайме Мата (Молина 72)
Главный тренер: Бордалас Хосе.

«Аякс»: Варела, Дест, Альварес (Шуурс 68), Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Мартинес, Тадич, Зийех, Бабел, Траоре (Хунтелар 68)
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

Предупреждения: Альварес 36, Джене 44, Тальяфико 54, Бабел 55, Ньом 55, Оливера Мирамонтес 57

Судья: Буке Рудди.

Отметим, что в параллельном матче 1/16 финала Лиги Европы «Интер» победил «Лудогорец»

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Все комментарии
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил Charismatic
сегодня в 23:17
Просто в очень слабый Аякс его взяли. Сугубо для Эредивизие команда, ничем не отличается от всяких там коней, бомжей и пр)
Charismatic
Charismatic ответил Эрик Бернар
сегодня в 23:16
До прихода великого: Реал 1:4 Аякс Ювентус 1:2 Аякс После прихода великого: Аякс 0:1 Валенсия Хетафе 2:0 Аякс Ухаха)
Ого, те самые матчи, когда Квинси не играл. Ухаха?
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 23:13
Ура! Молодцы Хетафе. Аяксу с этого счета уже не соскочить. Хетафе пройдет их!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:11
Без Куинси Аякс как зенит без Малкома
Aniva
Aniva
сегодня в 23:05
Хетафе унизил Аякс.
Kresi frok
Kresi frok ответил Mekrash
сегодня в 23:04
Свинси*
Эрик Бернар
Эрик Бернар
сегодня в 23:04
На месте Хетафе должен был быть Краснодар!
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил makkie
сегодня в 23:03
До прихода великого:
Реал 1:4 Аякс
Ювентус 1:2 Аякс

После прихода великого:
Аякс 0:1 Валенсия
Хетафе 2:0 Аякс

Ухаха)
ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 23:03
Вот, что значит чисто тренерская команда. Хетафе могет.
Atist
Atist ответил Эрик Бернар
сегодня в 23:02
Хетафе, ты просто космос! Опять квинси без трофея остаётся в Европе))))
Аякс позорить приехал.
makkie
makkie
сегодня в 23:01
Нет Промеса - нет побед(
Хетафе не лыком шито... вначале быков гоняли в группе, а теперь и за Аякс взялись. Домашняя команда. Тем интереснее ответка на поле Аякса.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 23:00
Ожидаемый исход. Хетафе на ходу!
Эрик Бернар
Эрик Бернар
сегодня в 23:00
Хетафе, ты просто космос! Опять квинси без трофея остаётся в Европе))))
Mekrash
Mekrash
сегодня в 22:59
Хорошо, хоть Суинси не играл, а то бы влипли 7-0.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 22:57
ееее так то Аякс, это не Реал, это ВЕЛИКИЙ ХЕТАФЕ!!
Хетафе просто уничтожили по игре Аякс, без шансов, всего 1 удар и ни одного в створ
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:56
Даже так.
Gensmo
Gensmo
сегодня в 22:56
Хетафе с победой!
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