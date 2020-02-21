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Безбородов: «Решение принимает судья, а не VAR»

сегодня, 14:43

Российский арбитр Владислав Безбородов поделился впечатлениями после работы с системой VAR.

Сейчас на VAR делают большой акцент. Но судьи должны оставаться футбольными арбитрами, которые выходят на поле и принимают решения вживую. Если VAR действительно тебе помог, ты, конечно, благодаришь эту систему и аплодируешь ей. Но нельзя забывать, что решение все равно принимать тебе. Нельзя свистнуть и ждать, пока VAR примет за тебя решение, такое запрещено по регламенту и протоколу. Поэтому судья должен оставаться в векторе, который будет развивать его в качестве реального участника матча, принимающего решения, а не полагающегося на различные инструменты.

VAR исправляет тебя, когда ты ошибся в каком-то очевидном эпизоде, в котором все так толсто, что это все видят, а ты не смог. И это хорошо для футбола, справедливость торжествует. Но я к работе с VAR подхожу разумно. Если это может спасти мою карьеру, если будет меньше скандалов, то я буду дольше работать. Логика в этом. Если VAR меня исправляет, моя оценка по-любому понижается. Если же моя работа на матче соответствует уровню, и я принимаю правильные решения, то и VAR мне не понадобится. Вот эту мотивационную часть судьи должны сохранять. Ты не должен регрессировать сам, опираясь на то, что VAR тебя поправит.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:32
Иной раз кажется что решения принимает кто-то третий..
Gensmo
Gensmo
сегодня в 15:05
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 14:53
    Ну а в твоём случае - Федун
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 14:48
    Было дело,Безбородов у Ростова очки сВАРовал.И благодарил он не систему,а Федуна за то,что осталось за кадром)
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 14:48
    11-и метровый
    11-и метровый
    сегодня в 14:48
    Безбородов всегда принимает решение в пользу свиней, с детства за спартак и боится коррупционера симоняна.
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