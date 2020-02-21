Безбородов: «Решение принимает судья, а не VAR»

Российский арбитр Владислав Безбородов поделился впечатлениями после работы с системой VAR.
Сейчас на VAR делают большой акцент. Но судьи должны оставаться футбольными арбитрами, которые выходят на поле и принимают решения вживую. Если VAR действительно тебе помог, ты, конечно, благодаришь эту систему и аплодируешь ей. Но нельзя забывать, что решение все равно принимать тебе. Нельзя свистнуть и ждать, пока VAR примет за тебя решение, такое запрещено по регламенту и протоколу. Поэтому судья должен оставаться в векторе, который будет развивать его в качестве реального участника матча, принимающего решения, а не полагающегося на различные инструменты.
VAR исправляет тебя, когда ты ошибся в каком-то очевидном эпизоде, в котором все так толсто, что это все видят, а ты не смог. И это хорошо для футбола, справедливость торжествует. Но я к работе с VAR подхожу разумно. Если это может спасти мою карьеру, если будет меньше скандалов, то я буду дольше работать. Логика в этом. Если VAR меня исправляет, моя оценка по-любому понижается. Если же моя работа на матче соответствует уровню, и я принимаю правильные решения, то и VAR мне не понадобится. Вот эту мотивационную часть судьи должны сохранять. Ты не должен регрессировать сам, опираясь на то, что VAR тебя поправит.