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Массовая истерия. Фанаты АПЛ ненавидят VAR

вчера, 19:06

«Соккер.ру» согласен, что ошибки арбитров в АПЛ утомили, но оспаривает самый популярный лозунг фанатов. 

Тема точно скандальная. Видео-ассистенты в АПЛ не раз отменяли правильные решения главных рефери. Майкл Райли - глава судейского корпуса, это признает. Собрали минимум 58 эпизодов, где влияли решения после повторов.

Но 18 клубов из 20 видели ляпы и против, и в свою пользу. Причем 58 – общее число сложных решения после повторов, в том числе правильных. Но даже если речь о десятке ошибок, то общественное мнение сформировано, причем часто резкое. 

Гари Линекер – главный амбасадор АПЛ, опубликовал опрос, где можно выбрать вариант «Pro VAR» - за систему, «Against VAR» - против новой технологии. Сами можете принять участие, если пользуетесь Твиттером:

Пока большинство выбирает «против», причем выборка огромная – до конца опроса могут перейти отметку в 400 тысяч голосов. Люди против самой системы, но проблема не в VAR, а в криво прописанном правиле офсайда и недостаточной квалификации арбитров. 

Виноваты люди, а винят – машину. Стоит судить автомобиль, если пьяный водитель сбил матерь с ребенком на пешеходном переходе, превысив скорость? Даже когда подвела техника, то судят человека. А здесь миллионы фанатов АПЛ участвуют в пропаганде отсталости. 

Повторы в футболе – современный и работающий инструмент. Раньше процент правильных решений в сложных эпизодах в АПЛ составлял 82 %, а сейчас ошибок осталось всего 9 %. Вдвое сократили влияние человеческого фактора, но люди в бешенстве, поскольку эти девять процентов ляпов – под микроскопом. 

Отсутствие причинно-следственных связей – одно из худших преступлений, что может совершить природа, подарив человеку слабый компьютер – собственный мозг. Народ ненавидит VAR, хотя тот работает успешно. Просто раньше судья не мог проверить офсайд, верили на слово, сразу играли дальше. 

Сейчас же отменяют гол из-за малейшего положения вне игры, но делают это живые люди – арбитры, а винят систему повторов – камеры и программу, которая рисует то, что запрограммировали живые люди - кодеры. Но массовая истерия фанатов АПЛ направлена именно против VAR

Примерно так пропаганда формирует ошибочное убеждение – на границе с верой, которая не требует доказательств. А подумать? В 48 из 58 эпизодов решали, был ли гол. В большинстве случаев – проверяли офсайды, и чаще не ошибались. Зато сразу шесть голов засчитали, хотя изначально рефери зря поднял флажок! 

Дело скорее в самом правиле офсайда, фиксации границы по плечам игроков. Но решение есть – оценивать положение той части тела, которой реально играют. Если плечом – рисуйте по плечу, а если ногой – смотрите, где находились ноги защитников. Людям будет проще понять эпизод без проекции на землю от плеча, если сыграли ногами! 

Зато фанаты не понимают, насколько технологии убыстрили принятие решений. Если раньше ЛЧ выигрывали клубы, которые забивали с явным нарушением правил, то сейчас шансов исправить недочеты больше. Раньше выбегал форвард на ворота – свистели офсайд до удара, матч продолжался, комментаторы говорили: «Эпизод заигран». 

Сейчас дадут забить и засчитают честный гол, даже если помощник арбитра поднял флажок. Повторы поднимают вопросы, на которые годами не отвечали. Например, о правиле офсайда. Похожая история с системой фиксации голов. До сих пор не знаем, выиграла ли Англия у Германии в 1966 году? Сейчас такой момент в финале ЧМ очень, очень маловероятен.

Даже если сломается «Соколиный глаз», то будет обычный повтор. Люди боятся всего нового – стандартная реакция большинства. Но очень обидно, что судьи грубыми и глупыми ошибками – кстати, в Испании, Италии и Россия аналогичная история, не только в АПЛ напряженный сезон для рефери, дискредитируют систему, которая является для них инструментом реже убивать футбол. 

И очень хорошо, что под опросом Линекера многие пишут разными словами одну мысль: «Пожалуйста, не вините технологию в ошибках людей - арбитров». VAR – невероятно полезная штука, но система в футболе недолго, к ней не готовы сами рефери. Обкатать ее можно только в боевых условиях, никакой отмены быть не может. 

Нужно терпение и критическое мышление на уровне базовых законов арифметики. Если в АПЛ грубых ошибок стало не 18 %, а всего 9 %, причем пока с учетом человеческого фактора – повторы правильные, их неграмотно считывают, то это уже прогресс. Например, всего 9 % ошибок арбитров в РПЛ в сложных эпизодах – мечта! 

А если говорим об АПЛ, то нет сомнений – рефери адаптируются, система заработает лучше. Квалифицированный судья может допустить ошибку, даже посмотрев повтор. Но вероятность, что начудит, не имея подсказки – куда выше. Народ, который сочинил лозунг «VAR убил английский футбол», лучше бы тратил силы и нервы, чтобы давить на ФИФА

Вот куда нужно писать, что пора четче прописать правило офсайда, как уже сделано с правилом игры рукой. Важно изменить закон и подключить звезд футбола к объяснению оного. Например, зашла бы социальная реклама по новому правилу офсайда от Индзаги. Ведь учтите, что пока фанаты АПЛ порой называют ошибками законные действия рефери! 

На стоп-кадре кажется, что нечестно отменять гол, если плечо нападающего впереди, а сыграл он ногой. Но тогда нужно менять само правило, а прицепились к повторам. Картинку нельзя обвинять, что ее неправильно оценили! Особенно если сама технология уже сократила число ошибок. 

В ФИФА посчитали, что обычно рефери принимали 95.6 % правильных решений – с учетом аутов, угловых или фолов в центре поля. Но с VAR вероятность ошибки падает с 4.4 % до 0.65 %, почти в семь раз. Практика в АПЛ показала, что сократили количество именно критических ошибок в два раза – плюс 50 % по пути к справедливости. 

Клубы, тренеры, игроки и фанаты в АПЛ в бешенстве, их можно понять - ошибки очень грубые. Но каждый судит по своему опыту, а не смотрит на картину в целом. Даже с учетом, что правило офсайда – убогое, а рефери начудили, ляпов в целом стало меньше. Просто о них говорят больше, ведь нашли крайнюю – систему VAR

Но это прекрасный для футбола скандал, поскольку раньше даже в решающих матчах плей-офф ЛЧ забивали из явных офсайдов, а на ЧМ и Евро были дикие скандалы. Весь мир это глотал, ведь Блаттер и Платини всегда говорили о «человеческом факторе». Сейчас пора вести борьбу за современные правила футбола, и тогда справедливых результатов станет еще больше. 

Оставьте VAR в покое, это лишь инструмент, работать нужно с арбитрами и законами. Футбольный мир на правильном пути, но судьи десятилетиями трудились без повторов. Это как заставить российскую бабушку писать компьютерный код. Школьника обучить – раз плюнуть, пенсионерку – куда сложнее. Молодые рефери сразу будут учиться работать с VAR и станет лучше.

Важно учесть также, что рефери АПЛ – самые старые с отрывом в топ-5. Плюс современный футбол настолько интенсивный, что постоянно растет количество принимаемых судьями решений. Без VAR им точно крышка, но выход есть – доверять молодым арбитрам, которые вытянут темп и побалуют идеальной реакцией.  

Также учтите, что никто не пишет, что английские судьи, у которых не самая высокая в мире футбола зарплата, ошибаются из-за того, что зарабатывают на ставках у подпольных букмекеров. Нет оснований полагать, что ляпы злонамеренные. Просто английские судьи – старые, их лига – невероятно интенсивная и скорости высокие, а правило офсайда отстало от времени. 

Даже странно, что ответы такие простые, а люди пишут чаще «долой VAR», или «повторы убили АПЛ». Повторы указали на давнюю проблему – три мужика за сорок не могут угнаться за скоростями игры для двадцатилетних, а рефери у мониторов не набили руку и иногда отменяют правильные решения рефери. 

Даже если вы посмотрите на таблицу, составленную с учетом ошибок арбитров АПЛ в этом сезоне, то увидите только два очень несправедливых разночтения. Первое – «Вулверхэмптон» лишили шанса на 5 дополнительных пунктов и борьбу с «Челси» и «Лестером» за место в Лиге чемпионов, второе – «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Норвич» могли набрать больше, что упростило их борьбу за выживание: 

Массовая истерия. Фанаты АПЛ ненавидят VAR

Также важно отметить, что с грамотными рефери – это они чудят, а не злой компьютер показывает людям не тот повтор, «Манчестер Сити» мог отставать от «Ливерпуля» не на 14 пунктов, а на 7. Это тоже много, особенно с учетом матча у Клоппа в запасе, но если «горожане» сделают рывок, а «красные» - сбавят – вспомним об этом. 

Пока же фиксируем, что ненависть направлена на VAR, хотя виноваты слабые старые судьи, которые привыкли работать без конкуренции и без проверок в виде повтора. Раньше 90 % тех эпизодов, о которых сейчас спорят, «заигрывали». Раньше удар после свистка об офсайде карался желтой карточкой, а сейчас дают право завершить эпизод. Вот и вся разница. Вот откуда 22 гола, которые отменили после проверки офсайдов в АПЛ

Раньше мяч просто не пересекал линию ворот – атаку прерывали свистком, а проверить десятисантиметровый офсайд без VAR не было возможности. Теперь есть технология, но народ бунтует против системы, которая уже сократила количество решающих ошибок в два раза, даже с учетом частых ляпов английских арбитров. 

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cska plus
cska plus
сегодня в 04:43
ВАР только мешает а некоторые нечистые на руку судьи используют его в личных корыстных целях.
3ton
3ton
сегодня в 00:18
Почему пользы от ВАР нет ?)))
С внедрением ВАР Реал резко перестал много забивать и побеждать , пропали голы с офсайдов и левые пенальти .
С приходом ВАР кабинет закрыли )))

Думаете совпадение ? Я так не думаю 🤣🤣
За Путина
За Путина ответил nogganov_01
сегодня в 00:14
Барселоналону забыл,вот самые кабинетные
dimagas2
dimagas2 ответил nogganov_01
сегодня в 00:08
всё верно, именно в Мадридских и Туринских кабинетах
Барселонскую кабинетню еще не вспомнил и будет полная картина)))
dimagas2
dimagas2 ответил nogganov_01
сегодня в 00:06
всё верно, именно в Мадридских и Туринских кабинетах
Барселонскую кабинетню еще не вспомнил и будет полная картина)))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 22:58
Английские фанаты не любят вар, из-за пауз, как например в матче Ливерпуль-волки, когда 2-3 минуты смотрели вар, в Англии считают, что это убивает развлечения, так как теперь фанаты не могут радоваться забитому голу, а вынуждены ждать решения вар, который не всегда решает, что гол забит по правилам.
Шишанутый
Шишанутый ответил Хобот
вчера в 22:39
Интересно, что бы бриты говорили про ВАР, если бы на ЧМ чистый гол Лэмпарда засчитали с его помощью?
Для этого Вар не нужен. Достаточно технологии видео взятия ворот. Вот это нормальное ново веденее, все четко без косяков в отличии от Варева.
nogganov_01
nogganov_01 ответил Шишанутый
вчера в 22:37
Вар это фигня для отвода глаз. Толку от него не какого кому надо Скомины и Айтекины протащат хоть с Вар хоть без. Все решается в кабинетах!
всё верно, именно в Мадридских и Туринских кабинетах
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:09
Сезон судьерпуля
Хобот
Хобот
вчера в 21:29
Интересно, что бы бриты говорили про ВАР, если бы на ЧМ чистый гол Лэмпарда засчитали с его помощью?
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:28
В АПЛ скоре проблема в том что решение принимает не арбитр,а дядьки в комнате с теликами, нафига судья нужен?
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:24
Вар это фигня для отвода глаз. Толку от него не какого кому надо Скомины и Айтекины протащат хоть с Вар хоть без. Все решается в кабинетах!
Сантус
Сантус ответил pomor 445
вчера в 20:54
Болельщики инстинктивно видят в ВАР своего врага отнимающего у него во многих случаях внутреннюю уверенность в судейских ошибках, совершённых в пользу соперника, как оправдания неудачной игры любимой команды. Внешне он и так, невзирая ни на какие ВАР заявит о том, что его команду засудили, но вот внутренней уверенности, а с нею и душевного равновесия, уже не будет. И это вызывает в нём безотчётную злобу на это новшество. Вообще-то это судьба любого новшества до той поры, когда оно перестанет им быть.
...если от фонаря нарисованные линии и пунктиры на масштабе слон-блоха это убедительно...тогда ладно..)
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:46
Болельщики инстинктивно видят в ВАР своего врага отнимающего у него во многих случаях внутреннюю уверенность в судейских ошибках, совершённых в пользу соперника, как оправдания неудачной игры любимой команды. Внешне он и так, невзирая ни на какие ВАР заявит о том, что его команду засудили, но вот внутренней уверенности, а с нею и душевного равновесия, уже не будет. И это вызывает в нём безотчётную злобу на это новшество. Вообще-то это судьба любого новшества до той поры, когда оно перестанет им быть.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 20:36
Вар нужен, но что за бред отменять голы из за 2 мм офсайда. Что это расстояние даёт напу?? Может вообще принять правила чтоб как минимум один защитник на 2 метра был ближе к своим воротам при передаче?? Кроме этого можно понять офсайд при котором нападающий выбегает 1*1 с вратарём и забивает. А вчерашний розыгрыш волков, как всё было красиво разогнано, и увидели тут 2 мм... это касается также касание мяча рукой в штрафной... Где-то есть пендель а где-то нет.

ВАР нужен, но нужны и соответствующие специалисты которые принимают правильное решение.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:18
Надо футбол отменить и оставить одно ВАРево.Стоп,в комплекте с кампутирным футболом.Будет прогрессивненько и круто.
Triem
Triem
вчера в 20:16
Проти ВАР ничего не имею. Ошибок арбитров тоже не заметил, странно!
Roman73
Roman73
вчера в 20:15
Вот гол Пукки и гол Шеффилда в ворота Сити...
Это же просто возмутительно.
Сантус
Сантус
вчера в 20:11
Ключевое слово-человеческий фактор.Пока он есть будут и предвзятость и корысть и умысел в трактовке.Не секрет что ФИФА и УЕФА коммерческие организации и остальное можно домыслить при желании.Возраст арбитров не панацея от ошибок а наоборот.У опытных рефери больше шансов прочесть эпизод....ну и спорить об ВАР можно вечно.Люди по прежнему всё решают.И пока так- будет буза...)
Да ладно вам
Да ладно вам
вчера в 20:07
Правило офсайда нужно отменять. Зачем рисовать линии, смотреть проекцию и размышлять по какой части тела нужно смотреть? Зрелищность повысится без данного положения в игре. А все страхи, что сильная команда просто навалится и не выйдет из штрафной - так, во всех дворах с детства играли в футбол без этого правила. И не было ничего страшного. Из-за одного правила куча у всех недовольства - отмените его в каком-нибудь чемпионате и посмотрите один сезон что будет. Неужели сложно?
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 19:34
Против ВАР ничего не имею. Раздражает как трактуют судьи ВАР
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