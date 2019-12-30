Массовая истерия. Фанаты АПЛ ненавидят VAR

вчера, 19:06

«Соккер.ру» согласен, что ошибки арбитров в АПЛ утомили, но оспаривает самый популярный лозунг фанатов.

Тема точно скандальная. Видео-ассистенты в АПЛ не раз отменяли правильные решения главных рефери. Майкл Райли - глава судейского корпуса, это признает. Собрали минимум 58 эпизодов, где влияли решения после повторов.

Но 18 клубов из 20 видели ляпы и против, и в свою пользу. Причем 58 – общее число сложных решения после повторов, в том числе правильных. Но даже если речь о десятке ошибок, то общественное мнение сформировано, причем часто резкое.

Гари Линекер – главный амбасадор АПЛ , опубликовал опрос, где можно выбрать вариант «Pro VAR » - за систему, «Against VAR » - против новой технологии. Сами можете принять участие, если пользуетесь Твиттером:

Out of interest, what’s your view? — Gary Lineker (@GaryLineker) December 29, 2019

Пока большинство выбирает «против», причем выборка огромная – до конца опроса могут перейти отметку в 400 тысяч голосов. Люди против самой системы, но проблема не в VAR , а в криво прописанном правиле офсайда и недостаточной квалификации арбитров.

Виноваты люди, а винят – машину. Стоит судить автомобиль, если пьяный водитель сбил матерь с ребенком на пешеходном переходе, превысив скорость? Даже когда подвела техника, то судят человека. А здесь миллионы фанатов АПЛ участвуют в пропаганде отсталости.

Повторы в футболе – современный и работающий инструмент. Раньше процент правильных решений в сложных эпизодах в АПЛ составлял 82 %, а сейчас ошибок осталось всего 9 %. Вдвое сократили влияние человеческого фактора, но люди в бешенстве, поскольку эти девять процентов ляпов – под микроскопом.

Отсутствие причинно-следственных связей – одно из худших преступлений, что может совершить природа, подарив человеку слабый компьютер – собственный мозг. Народ ненавидит VAR , хотя тот работает успешно. Просто раньше судья не мог проверить офсайд, верили на слово, сразу играли дальше.

Сейчас же отменяют гол из-за малейшего положения вне игры, но делают это живые люди – арбитры, а винят систему повторов – камеры и программу, которая рисует то, что запрограммировали живые люди - кодеры. Но массовая истерия фанатов АПЛ направлена именно против VAR .

Примерно так пропаганда формирует ошибочное убеждение – на границе с верой, которая не требует доказательств. А подумать? В 48 из 58 эпизодов решали, был ли гол. В большинстве случаев – проверяли офсайды, и чаще не ошибались. Зато сразу шесть голов засчитали, хотя изначально рефери зря поднял флажок!

Дело скорее в самом правиле офсайда, фиксации границы по плечам игроков. Но решение есть – оценивать положение той части тела, которой реально играют. Если плечом – рисуйте по плечу, а если ногой – смотрите, где находились ноги защитников. Людям будет проще понять эпизод без проекции на землю от плеча, если сыграли ногами!

Зато фанаты не понимают, насколько технологии убыстрили принятие решений. Если раньше ЛЧ выигрывали клубы, которые забивали с явным нарушением правил, то сейчас шансов исправить недочеты больше. Раньше выбегал форвард на ворота – свистели офсайд до удара, матч продолжался, комментаторы говорили: «Эпизод заигран».

Сейчас дадут забить и засчитают честный гол, даже если помощник арбитра поднял флажок. Повторы поднимают вопросы, на которые годами не отвечали. Например, о правиле офсайда. Похожая история с системой фиксации голов. До сих пор не знаем, выиграла ли Англия у Германии в 1966 году? Сейчас такой момент в финале ЧМ очень, очень маловероятен.

Даже если сломается «Соколиный глаз», то будет обычный повтор. Люди боятся всего нового – стандартная реакция большинства. Но очень обидно, что судьи грубыми и глупыми ошибками – кстати, в Испании, Италии и Россия аналогичная история, не только в АПЛ напряженный сезон для рефери, дискредитируют систему, которая является для них инструментом реже убивать футбол.

И очень хорошо, что под опросом Линекера многие пишут разными словами одну мысль: «Пожалуйста, не вините технологию в ошибках людей - арбитров». VAR – невероятно полезная штука, но система в футболе недолго, к ней не готовы сами рефери. Обкатать ее можно только в боевых условиях, никакой отмены быть не может.

Нужно терпение и критическое мышление на уровне базовых законов арифметики. Если в АПЛ грубых ошибок стало не 18 %, а всего 9 %, причем пока с учетом человеческого фактора – повторы правильные, их неграмотно считывают, то это уже прогресс. Например, всего 9 % ошибок арбитров в РПЛ в сложных эпизодах – мечта!

А если говорим об АПЛ , то нет сомнений – рефери адаптируются, система заработает лучше. Квалифицированный судья может допустить ошибку, даже посмотрев повтор. Но вероятность, что начудит, не имея подсказки – куда выше. Народ, который сочинил лозунг « VAR убил английский футбол», лучше бы тратил силы и нервы, чтобы давить на ФИФА .

Вот куда нужно писать, что пора четче прописать правило офсайда, как уже сделано с правилом игры рукой. Важно изменить закон и подключить звезд футбола к объяснению оного. Например, зашла бы социальная реклама по новому правилу офсайда от Индзаги. Ведь учтите, что пока фанаты АПЛ порой называют ошибками законные действия рефери!

На стоп-кадре кажется, что нечестно отменять гол, если плечо нападающего впереди, а сыграл он ногой. Но тогда нужно менять само правило, а прицепились к повторам. Картинку нельзя обвинять, что ее неправильно оценили! Особенно если сама технология уже сократила число ошибок.

В ФИФА посчитали, что обычно рефери принимали 95.6 % правильных решений – с учетом аутов, угловых или фолов в центре поля. Но с VAR вероятность ошибки падает с 4.4 % до 0.65 %, почти в семь раз. Практика в АПЛ показала, что сократили количество именно критических ошибок в два раза – плюс 50 % по пути к справедливости.

Клубы, тренеры, игроки и фанаты в АПЛ в бешенстве, их можно понять - ошибки очень грубые. Но каждый судит по своему опыту, а не смотрит на картину в целом. Даже с учетом, что правило офсайда – убогое, а рефери начудили, ляпов в целом стало меньше. Просто о них говорят больше, ведь нашли крайнюю – систему VAR .

Но это прекрасный для футбола скандал, поскольку раньше даже в решающих матчах плей-офф ЛЧ забивали из явных офсайдов, а на ЧМ и Евро были дикие скандалы. Весь мир это глотал, ведь Блаттер и Платини всегда говорили о «человеческом факторе». Сейчас пора вести борьбу за современные правила футбола, и тогда справедливых результатов станет еще больше.

Оставьте VAR в покое, это лишь инструмент, работать нужно с арбитрами и законами. Футбольный мир на правильном пути, но судьи десятилетиями трудились без повторов. Это как заставить российскую бабушку писать компьютерный код. Школьника обучить – раз плюнуть, пенсионерку – куда сложнее. Молодые рефери сразу будут учиться работать с VAR и станет лучше.

Важно учесть также, что рефери АПЛ – самые старые с отрывом в топ-5. Плюс современный футбол настолько интенсивный, что постоянно растет количество принимаемых судьями решений. Без VAR им точно крышка, но выход есть – доверять молодым арбитрам, которые вытянут темп и побалуют идеальной реакцией.

Также учтите, что никто не пишет, что английские судьи, у которых не самая высокая в мире футбола зарплата, ошибаются из-за того, что зарабатывают на ставках у подпольных букмекеров. Нет оснований полагать, что ляпы злонамеренные. Просто английские судьи – старые, их лига – невероятно интенсивная и скорости высокие, а правило офсайда отстало от времени.

Даже странно, что ответы такие простые, а люди пишут чаще «долой VAR », или «повторы убили АПЛ ». Повторы указали на давнюю проблему – три мужика за сорок не могут угнаться за скоростями игры для двадцатилетних, а рефери у мониторов не набили руку и иногда отменяют правильные решения рефери.

Даже если вы посмотрите на таблицу, составленную с учетом ошибок арбитров АПЛ в этом сезоне, то увидите только два очень несправедливых разночтения. Первое – «Вулверхэмптон» лишили шанса на 5 дополнительных пунктов и борьбу с «Челси» и «Лестером» за место в Лиге чемпионов, второе – «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Норвич» могли набрать больше, что упростило их борьбу за выживание:

Также важно отметить, что с грамотными рефери – это они чудят, а не злой компьютер показывает людям не тот повтор, «Манчестер Сити» мог отставать от «Ливерпуля» не на 14 пунктов, а на 7. Это тоже много, особенно с учетом матча у Клоппа в запасе, но если «горожане» сделают рывок, а «красные» - сбавят – вспомним об этом.

Пока же фиксируем, что ненависть направлена на VAR , хотя виноваты слабые старые судьи, которые привыкли работать без конкуренции и без проверок в виде повтора. Раньше 90 % тех эпизодов, о которых сейчас спорят, «заигрывали». Раньше удар после свистка об офсайде карался желтой карточкой, а сейчас дают право завершить эпизод. Вот и вся разница. Вот откуда 22 гола, которые отменили после проверки офсайдов в АПЛ .