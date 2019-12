Массовая истерия. Фанаты АПЛ ненавидят VAR

«Соккер.ру» согласен, что ошибки арбитров в АПЛ утомили, но оспаривает самый популярный лозунг фанатов.

Тема точно скандальная. Видео-ассистенты в АПЛ не раз отменяли правильные решения главных рефери. Майкл Райли - глава судейского корпуса, это признает. Собрали минимум 58 эпизодов, где влияли решения после повторов.

Но 18 клубов из 20 видели ляпы и против, и в свою пользу. Причем 58 – общее число сложных решения после повторов, в том числе правильных. Но даже если речь о десятке ошибок, то общественное мнение сформировано, причем часто резкое.

Гари Линекер – главный амбасадор АПЛ , опубликовал опрос, где можно выбрать вариант «Pro VAR » - за систему, «Against VAR » - против новой технологии. Сами можете принять участие, если пользуетесь Твиттером:

Out of interest, what’s your view?