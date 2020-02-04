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Гари Невилл призвал английских судей применять монитор VAR возле поля

сегодня, 10:26

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался за то, чтобы судьи в английском футболе чаще использовали монитор системы VAR, расположенный возле поля, для принятия окончательных решений по спорным эпизодам. По его словам, такие действия арбитров принесут пользу болельщикам на стадионах.

Я считаю, что если судьи будут проверять свои решения [на мониторе возле поля], болельщики будут чувствовать, что они включены в процесс матча.

Отметим, что ранее главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо раскритиковал работу системы VAR.

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