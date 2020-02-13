Теннисный ВАРиант

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вчера, 23:15

Италия может стать центром преобразований в культуре использования ВАР. И вроде небольшие изменения способны стать революционными. «Соккер.ру» – об инициативе из Италии.

Кто-то называет это склонностью к нытью, кто-то говорит, что так и выглядит свобода слова и выражения мысли. Но нельзя не согласиться с тем, что именно в Италии чаще всего мы сталкиваемся с публичным обсуждением тех или иных решений органов непосредственной власти, судебных органов, даже народных масс. Касается это и футбола. Где чаще всего возмущаются публично расизмом? В Италии. Где чаще всего сами болельщики возмущаются теми, кто возмущается расизмом слишком часто? Тоже в Италии. Где всегда идет открытая дискуссия по любому мало-мальски спорному вопросу? Там же.

Хитрость, эмоциональность, импульсивность, обостренное чувство справедливости – каждый выберет характеристику по вкусу, основываясь на своем отношении к Италии и к итальянскому футболу. Открыта Италия и ко всякого рода экспериментам. Стоит напомнить, что именно в Серии А обкатывалась система видеопомощи арбитрам. Там был тестовый сезон с использованием этой технологии, причем стадионы итальянских клубов нельзя назвать суперсовременными и супероборудованными. Не у всех так уж точно.

Но Италия справилась и во многом ее опыт определил то, в каком виде ФИФА уже официально и окончательно приняла ВАР. Но все та же Италия идет в первых рядах критиков системы ВАР. К февралю уже сложно найти тренера в Серии А, который ни разу не критиковал бы ВАР, не критиковал бы не только саму систему и идею ее применения в тех или иных случаях, но и трактовки одинаковых событий даже после использования судьями повторов. Кажется, что это очень сложная тема.

В большинстве стран просто машут рукой, говоря, что «человеческого фактора» не избежать даже при таких технологиях. Смириться надо. Но в Италии ком критики достиг таких размеров, что стал заметен из штаб-квартиры Федерации футбола страны. Президент Федерации футбола Италии (ФФИ) Габриэле Гравина высказал свое мнение по поводу использования ВАР, заметив, что роль технологий можно расширить, если уж они есть на стадионах. Например, для решения другой итальянской проблемы – расизма на стадионах.

Вспоминаются неоднозначные решения дисциплинарного комитета, который одни клубы наказывает за доносившиеся с трибун расистские выкрики, а другие остаются безнаказанными с формулировкой, что «невозможно четко определить крики со стадиона как дискриминационные». И это хорошо, что презумпция невиновности работает – Гравина не против нее. Но он предлагает использовать технологии ВАР для помощи в идентификации расистов-нарушителей.

«Я удивлен, что какие-то расистские выкрики мы можем идентифицировать, а другие – нет. Это ненормально, - сказал Гравина ANSA. – ВАР можно использовать против расистских выкриков. Мне все равно, сколько людей кричит, насколько четко это слышно. Будь то дело рук одного, двух или десяти человек, мы должны вмешаться и наказать их. Благодаря технологиям клубы могут выявить ответственных. Давайте сделаем это».

Очевидно, воодушевившись своим новаторством, а также тем, что в стране накопилось претензий к судьям и к работе федерации, Гравина выступил и относительно судьбы ВАР в целом – с точки зрения повышения качества работы системы.

«Италия была одной из первых стран в мире, которая экспериментировала с технологиями в футболе, - говорится в заявлении ФФИ. – Признанию ВАР предшествовало офлайн-тестирование на высшем уровне в чемпионате Италии. Оно дало исключительные результаты, внеся значительный вклад в реализацию окончательного протокола. С тем же стремлением к инновациям и в соответствии с духом времени ФФИ интерпретировала запросы, полученные в последние недели от клубов Серии А, и неофициально дала ФИФА запрос о готовности экспериментировать и использовать систему „челленджей“. Мы убеждены, что футбол может стать еще более приближенным к миллионам болельщиков, при этом без изменений в авторитете судьи, но с предоставлением ему конкретных инструментов помощи. Также Гравина указал руководству судейского корпуса на необходимость чаще использовать просмотр главным судьей повторов в спорных ситуациях, когда это позволяет делать международный протокол. Это нужно сделать для того, чтобы не допустить разжигания споров, которые влияют на имидж нашей лиги перед решающей фазой сезона».

Здесь понятно указание судьям чаще использовать ВАР и смотреть повторы самостоятельно – одна из самых распространенных претензий со стороны клубов как раз заключается в том, что в похожих спорных ситуациях судьи ведут себя по-разному, и это создает на ровном месте повод для возмущений. Но интереснее даже другой момент – упоминание «челленджей», которые дают прямую отсылку к теннису, где игроки имеют ограниченное количество возможностей взять право на просмотр судьей повтора, когда ситуация истолкована не в их пользу.