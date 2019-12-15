«Барселона» негодует: осечка накануне Класико и VAR-скандал

вчера, 14:00

«Соккер.ру» - о прелюбопытнейшем матче на «Аноэте».

Суровая «Аноэта»

Начнем с того, что выезды к «Реалу Сосьедад» для «Барселоны» - это всегда повышенный риск потери очков. В XXI веке каталонцы выиграли на «Аноэте» только 5 матчей из 16-ти, а в шести случаях были биты. Между 2011-м и 2016-м у «Сосьедада» была беспроигрышная домашняя серия в матчах с «Барселоной», вобравшая в себя 7 встреч, причем 5 из них хозяева выиграли. С сезона 2012/13 по сезон 2015/16 каталонцы вообще неизменно проигрывали на «Аноэте» - четыре раза подряд!

За время своей беспроигрышной серии «Реал Сосьедад» четырежды крупно проиграл на «Камп Ноу» - 1:4, 0:4, 1:5, 0:5, но в своем логове всегда заставлял «Барселону» страдать. Сбой в системе наступил в сезонах 2017/18 и 2018/19, когда баски потерпели от «Барсы» болезненные домашние поражения со счетом 2:4 и 1:2. Болезненные, потому что в обоих случаях «Реал Сосьедад» вел в счете — 2:0 и 1:0 соответственно, но оставался ни с чем. Но проиграть «Барселоне» в третий раз подряд на «Аноэте» «бело-голубые» не могли. И не проиграли. Со скандалом.

Все началось с блицкрига «Сосьедада»…

Хозяева начали игру активнее, быстренько создали парочку острых моментов. Подключение Монреаля по левому флангу с прострелом заставило Жерара Пике выбивать мяч на угловой с риском расстрелять собственные ворота. Впрочем, защитник ненадолго спас свою команду от неприятностей, ведь угловой привел к пенальти. Рефери оказался глазастым: Серхио Бускетс действительно держал Диего Льоренте за футболку, на повторе это четко видно. Запомним этот момент и тот факт, что Хавьер Альберола Рохас указал на «точку» без раздумий. VAR проверил решение главного арбитра, но инициатором назначения пенальти выступил он сам.

На 12-й минуте «Реал Сосьедад» открыл счет, Ойарсабаль исполнил одиннадцатиметровый уверенно, хотя и незамысловато. Нужно сказать, «Барселона» играла через пень-колоду, и сам Вальверде признался, что его команда плохо справлялась с давлением, тем не менее в очередной раз «сине-гранатовые» выехали на индивидуальном мастерстве и нежданно-негаданно в начале второго тайма уже вели со счетом 2:1. Перед перерывом забил Гризманн, впервые отличившийся за «Барселону» в двух матчах Ла Лиги подряд, а вскоре после перерыва Суарес после паса Месси поразил пустые ворота.

Оба гола «Барселоны» были забиты в атаках сходу, «Реал Сосьедад» увлекся своим преимуществом и забыл о том, что каталонцы, даже когда не блещут командной игрой, могут разобраться за счет высокого мастерства атакующих футболистов. На «Аноэте» «Барса» владела мячом меньше противника (46.6% на 53.4%) и нанесла в два раза меньше ударов по воротам (9 против 19), правда, при одинаковом количестве попаданий в створ. Долго радоваться гостям не пришлось, ведь счет сравнял Александер Исак, которому ассистировал Марк-Андре тер Штеген, неудачно сыгравший на перехвате. 2:2, и играть оставалось еще полчаса. Голов у команд больше не нашлось, хотя тер Штеген в одной атаке сполна исправился за свою помарку, отразив два опасных удара басков, а вот скандал случился.

О, где же ты, VAR ?

В эндшпиле матча, когда шла уже третья и последняя из добавленных ко второму тайму минут, Жерар Пике пошел в чужую штрафную вырывать для «Барселоны» победу. Во второй фазе розыгрыша стандарта Суарес набросил мяч на дальнюю штангу, где сошлись две «тройки» - Льоренте и Пике. Вследствие контакта оба завалились на газон, арбитр, несмотря на бурные возмущения каталонцев, показал, что все чисто, а через несколько секунд дал финальный свисток.

Повторы убеждают, что Диего Льоренте тянул Жерара Пике за футболку, эпизод во многом похож на нарушение Бускетса на самом Льоренте в начале матча. Действительно, в первом случае арбитр видел захват футболки защитника «Сосьедада» в штрафной «Барселоны» в разрезе, поэтому разобрался сам, а Пике и Льоренте находились к нему спинами, в то время как Диего схватил футболку Жерара на груди. Хавьер Рохас видел падение, но он точно не мог разобраться в причинах.

Мог помочь VAR , и здесь уже большие вопросы к арбитру, почему он не запросил помощь от своих коллег у «всевидящего ока». Согласно протоколу использования VAR , видеоассистенты могут и сами вмешаться, если увидят «явную ошибку» арбитра в поле, но у судей на VAR банально не было времени самостоятельно покрутить эпизод с падением Пике, ведь Рохас через несколько секунд после него зафиксировал счет матча финальным свистком.