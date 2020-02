Пеле пропустил церемонию открытия его восковой фигуры в Бразилии

Легендарный бразилец Пеле не смог посетить музей сборной Бразилии, когда там была презентована его восковая фигура. 79-летний Пеле смог принять участие в церемонии только по видеосвязи.

Brazil legend Pele has a statue of himself unveiled to mark the 50th anniversary of the country's 1970 World Cup triumph



Dada was one of a number of former footballers in attendance pic.twitter.com/So4gz6qi16