Алли был в ярости из-за того, что его заменили в матче с «РБ Лейпциг»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли был крайне недоволен тем, что его заменили на 64-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг». Футболист от злости швырнул в землю бутылку с водой, а позже — бутсы.
|Тоттенхэм0 : 1РБ Лейпциг
|Матч завершен
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли был крайне недоволен тем, что его заменили на 64-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг». Футболист от злости швырнул в землю бутылку с водой, а позже — бутсы.
Футболист - это фигура на шахматной доске в партии, играемой тренерами.
Футболист - это фигура на шахматной доске в партии, играемой тренерами.