Алли был в ярости из-за того, что его заменили в матче с «РБ Лейпциг»

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сегодня, 09:08

Полузащитник «Тоттенхэма» был крайне недоволен тем, что его заменили на 64-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг». Футболист от злости швырнул в землю бутылку с водой, а позже — бутсы.