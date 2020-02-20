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Алли был в ярости из-за того, что его заменили в матче с «РБ Лейпциг»

сегодня, 09:08
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли был крайне недоволен тем, что его заменили на 64-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг». Футболист от злости швырнул в землю бутылку с водой, а позже — бутсы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dele was big mad after being subbed off 😬

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:45
очередной псих!! лечить нужно))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:38
Сильно парниша обиделся.
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:32
Если Алли на этой почве поссорится с Жозе, то грош цена Алли. Тем более что он не то что не звезда - по мировым меркам игрок средний.

Футболист - это фигура на шахматной доске в партии, играемой тренерами.
FERIS
FERIS
сегодня в 09:21
Маур в своём репертуаре.....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:15
Последние несколько недель Жозе постоянно меняет Алли, похоже созрел первый серьезный конфликт Моура в Тоттенхэме.
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