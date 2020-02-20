Легко отделались

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сегодня, 02:10

Если в какой-то паре расклады кардинально и поменялись после первых матчей 1/8 финала, то это «Тоттенхэм» - «Лейпциг». «Соккер.ру» - о том, как Жозе Моуриньо не справился.

Пожалуй, свой главный удар «Тоттенхэм» получил, когда травмировались сначала Харри Кейн, а потом и Сон Хын Мин. Некую надежду вселял новичок Стевен Бергвейн, который весьма недурно вписался в игру «шпор». Тем не менее, сравниться с англичанином и корейцем по пользе, приносимой команде, он пока не может. При этом даже такие потери не мешали «Тоттенхэму» оставаться фаворитом хотя бы в этой встрече, в Лондоне.

Ведь все же знают хваленую британскую атмосферу, в которой гостям тяжело выживать, все знают, насколько умел Моуриньо, все знают, насколько азартен «Тоттенхэм», а также неопытен «Лейпциг» на таком уровне. Даже на фоне «Тоттенхэма», который в элитную группу влился относительно недавно и еще не воспринимается в плей-офф Лиги чемпионов как абсолютно органичный участник. Во всяком случае в Лондоне ждали если не победы, то преимущества хозяев. И этого никто не увидел минуты до 70-й!

В самом деле «Лейпциг», который хорошо знаком российскому зрителю хотя бы по играм с «Зенитом», снова включил свой режим неутомимости и гиперподвижности, в нем «быки» играют невероятно динамично, слаженно и остро, успевая в два раза больше, чем соперник. Многие ощутили эту беспомощность в игре против «Лейпцига». В таком же положении оказался и «Тоттенхэм», который ничего не мог поделать с немцами в первом тайме, однако сохранил ворота «сухими», что уже можно было воспринимать как достижение – сказали бы об этом перед началом матча – никто бы не поверил.

По второму тайму ситуация не столь однозначна. В нем как раз «Лейпциг» смог открыть счет, хотя сделал это лишь с пенальти при всем своем игровом перевесе. А вот заключительная четверть матча осталась за «шпорами», которые наверстали упущенное по качеству игры, воспользовались тем, что как раз неопытный «Лейпциг» не смог грамотно распределить силы и на финальный отрезок подсел. Но извлечь из этого пользу «Тоттенхэм» так и не сумел. Ну, и показательно, что лучшим игроком матча стал Уго Льорис, который только в первом тайме спас «Тоттенхэм» от разгрома. Очень характерно, что лучшим становится вратарь проигравшей команды. Это говорит о том, что всё могло быть и хуже.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (5) – 16 (5)



Может показаться, что тут расклады говорят о почти равной игре. Однако большую часть упущенного «Тоттенхэм» наверстал в самой концовке. «Шпоры» после 70-й минуты нанесли шесть ударов, а «Лейпциг» на этом же отрезке не нанес ни одного. Вот и «подравнявшаяся» статистика. Но 70 минут и в ней доминировали немцы, лидером по ударам у которых стал Патрик Шик с пятью попытками. У «шпор» более-менее вразумительно и обнадеживающе сыграли Джовани Ло Чельсо и Стевен Бергвейн – у них по три удара.



Владение мячом (точность передач): 43,6% (79%) – 56,4% (85%)



Эти цифры выглядят так, словно хозяйская команда представляла чемпионат России. Обычно у клубов РПЛ подобные значения в играх на европейской арене. Но нет, речь ведь о «Тоттенхэме», который на своем поле не смог толком подиктовать условия дерзкому выскочке. А у «Лейпцига» вполне себе гроссмейстерские проценты – как у лучших клубов турнира.

Слова

Уго Льорис (вратарь «Тоттенхэма»):

Я хочу сохранять позитив. Особенно после заключительных 20 минут игры. Есть ответный матч. У нас есть шанс. Это не лучший результат, которого мы могли добиться. В конце матча мы были более активны и остры. Но нужно отдать должное «Лейпцигу», который играл очень высоко. Это очень энергичная команда. Но и мы могли в некоторых ситуациях сыграть лучше. Мы не должны искать оправданий. Нужно готовиться к борьбе. Попытаемся изменить ситуацию.

Гленн Ходдл (бывший главный тренер «Тоттенхэма»):

Я никогда не видел, чтобы «шпоры» играли такими длинными мячами. Если у вас нет Кейна, чтобы цепляться, и Сона, чтобы использовать скорость, то трудно найти другой способ игры.

Жозе Моуриньо (главный тренер «Тоттенхэма»):

У меня спросили, что «настоящие „шпоры“» были видны только в конце матча. А что вы подразумеваете под этим? Давайте скажем прямо, что ребята сделали всё, что могли. Знаете, сколько Ламела провел тренировок с командой после травмы? Ноль. Он прямо после восстановления вышел на поле в Лиге чемпионов. У нас такая ситуация, что мы бьемся с оружием без пуль. Можно сказать, что в некоторых моментах нам повезло, но это великий вратарь сделал великие сэйвы. Счет 0:1 меня не волнует. Мы можем поехать в Германию и победить там. Меня беспокоит состояние моих игроков. Моура был абсолютно мертв, Бергвейн был мертв, Ло Чельсо был мертв. У нас действительно неприятности. Если бы речь шла только об этой игре, у меня бы не было вопросов. Но мы играем в Кубке Англии и Премьер-Лиге. Я пытаюсь справиться с теми силами, что у меня есть. Вот мы играем с «Челси», который пьет газировку с лимоном сейчас, в субботу утром. Большое спасибо за такое решение.