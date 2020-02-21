Холанд – не сенсация, а пример

1582300559

сегодня, 18:55

«Соккер.ру» объясняет, почему история смышленого и одаренного Эрлинга важна для всего футбольного мира.

Физика – основа основ

Не все с харизмой и инопланетным талантом, кому-то в спорте и на физику нужно ставить. Тренеры Эрлинга не могли силой мысли заставить его вырасти более чем на двадцать сантиметров за пару лет – долгое время был слишком мелким и худым. Но родители Холанда – спортсмены, отдавали сына в разные секции, занимался гандболом, катался на лыжах и даже поставил в 5 лет мировой рекорд по прыжкам с места.

Зачем детям разные виды активности? Чтобы развивались все мышцы, а позже было меньше травм при занятиях одним спортом. Полезная информация для каждого, у кого есть маленькие дети. Профессиональный спорт – калечит, для избранных природой, это работа, а вот набор секций в детстве принесет пользу. У ребенка много энергии, которую нужно использовать, чтобы чувствовал себя истощенным и счастливым.

Холанда не тащили в футбол насильно, не шел стопами отца, и не заставили заниматься семиборьем, как мама. Играл в удовольствие, и лишь когда попал к Сульшеру в «Мольде», то занялись его весом. Как сэр Алекс кормил Роналду, так Оле-Гуннар пичкал юношу тройными порциями в командной столовой и загнал в тренажерный зал. Результат видите – 194 сантиметра и 87 кг, такого парня защитникам сложно сдвинуть с места. А еще сложнее – поймать, учитывая скорость.

Методы важнее пафоса

Холанд – классический провинциал первого мира. В детстве его не била мать, отца-алкоголика не выгоняли из семьи, как было у Златана. Никто не воровал велосипед Эрлинга и сам он не воровал, как швед, а главное хулиганство норвежца в детстве – запись любительского рэп-клипа.

Эрлинг ровно такой, как и должен быть ребенок из маленького благополучного города. Норвежец – дитя своей эпохи и страны. Эрлинг родился в английском Лидсе, но рос в городке Брюне, где сейчас чуть больше 12 000 человек. Там проходит раз в год целый рок-фестиваль, но нет давления на ребенка, как в школе большого клуба, или во дворах спальных районов.

Холанд воспитывался в футбольной школе, над которой бы насмехались многие российские игроки – там мальчики играют с девочками, слабых и сильных ребят по мастерству не делят. В России 11-лятнее девочка только после вмешательства РФС сумела получить возможность сыграть за детскую команду юношей, а Эрлинг спокойно рубился с ребятами разных полов, пока не пришла пора разделения.

Очевидно, что взрослый футбол женщины и мужчины играть вместе не могут – тут уже сказывает физика. Но суть в том, что методы воспитания могут быть разными, лишь бы ребята получали удовольствие от процесса, а самые одаренные и мотивированные оставались в футболе. КПД любой академии низкий, даже великие школы, вроде «Аякса», могут годами никого толкового не выпускать, дожидаться нового звездного набора.

Для того и делают в успешных футбольных странах маленькие школы в провинции. Никогда не знаешь, где родится талант, будут ли у его родителей деньги, чтобы переехать в столицу. Или желание – родители Эрлинга не повезли его в Швецию и Италию, хотя их звали. А дальше вмешалась природа. У Холанда полный набор акселерата - норвежским, австрийским и немецким тренерам повезло.

Но тот факт, что Эрлинг не имеет отношения ни к одной из великих школ и пафосных академий – показательный. Провинциальность обучения не влияет на развитие. Достаточно грамотных педагогов, а все остальное зависит от стечения обстоятельств – например, у Холанда крепкое здоровье, у него не было сложных травм, и от стараний молодого человека. Поскольку после дубля в ворота ПСЖ Эрлинг говорит, что ему нужно развиваться, «тараканы» в голове норвежцу не мешают.

Личность определяет класс

И еще окружение, конечно. Например, Неймар точно плохо влияет на Мбаппе. Килиану нужен сейчас Клопп и «Ливерпуль», Зидан и «Реал», Сарри и «Ювентус», а не компания бразильца, который дожил до того, что заимел лишний вес – судя по фотографиям и видео. А у Килиана не прибавляется выдающихся решающих матчей, хотя невероятно талантливый.

Холанд показал себя миру еще против Гондураса – наколотил 9 мячей за 1 матч. Те голы, как и решения в составе «Боруссии», обретают смысл, если знать, что Эрлинг до дебюта за родной клуб «Брюне» в 15 лет играл с большим количеством ребят разного пола и класса. Настолько привык, что соперников не нужно бояться, что не видит разницы между защитниками в Бундеслигах из Австрии и Германии, а также между соперниками по Лиге чемпионов.

Причем стоит отдать должное самому Холанду – у парня есть вкус. Редкий девятнадцатилетний игрок назовет кумиром Мичу – испанца, что выдал как-то ударный отрезок за «Суонси». Но Эрлинг хочет стать максимально крутой версией самого себя, поэтому не копировал Роналду и Месси, а учился у не такого высокого, как сам, но крепкого нападающего с отменной игрой левой ногой. У Холанда рациональный подход к футболу – долго не думает, и это ему помогает.

Разумеется, самая увлекательная часть истории начнется, когда Эрлинг будет собирать удары, но растеряет эффективность. Пока у него за Дортмунд 1 удар в створ – 1 гол в ЛЧ , а за «Зальцбург» было полтора выстрела для одного мяча. В немецкой Бундеслиге сыграл 3.4 полных матча, а забил 8 мячей – там показатель в 1.12 точных удара на один гол. Феноменальные цифры, и понятно, что так вечно продолжаться не будет. Защитники изучат Эрлинга, сам он переживет спад.

И тут важно, что Холанд умеет признавать ошибки, а самое главное – не спешил в клубы с огромным давлением. Отказал «Манчестер Юнайтед», и это умное решение. В нынешнем составе «дьяволов» не было бы такой свободы от критики, не было бы такой грамотной командной поддержки. Успеет в любой из клубов – хоть в АПЛ , хоть в Серию А, где «Ювентус» в 2017-м отказался платить за нападающего «Мольде» 3.8 миллиона евро, а теперь заплатит целых 75, если договорится с норвежцем.

Правильно говорят, что в истории Холанда очень важна физика – очевидно, не технарь, а серийный убийца с лицом младенца, футбольное отражение героя сериала «Во все тяжкие» - кто смотрел, тот знает рыжего Тодда, сыгранного Джесси Племонсом, эким Мэттом Деймоном для бедных. Эрлинг – маньяк у чужих ворот, и ему важно перейти в фазу Левандовски, чтобы остаться в профессии надолго и быть успешным.

Первый шаг уже сделан – правильно выбрал клуб зимой. «Боруссия» заманила датчанина, используя мешок денег – Райоле и отцу игрока, и стандартные современные методы. Форварду названивали на мессенджер игроки из Дортмунда, Дилейни – ирландо-американский датчанин, уговаривал Эрлинга отказать МЮ и завернуть в Бундеслигу. И все видят – норвежец попал в хорошие руки. И тренер Фавр умеет ладить с молодыми, Санчо, ТорганАзар и Хакими явно не сбавляют в последнее время, и команда приличная – ПСЖ себя не показал, поскольку «шмели» под предводительством Витселя сыграли шикарно.

Эрлинг не был лучшим на поле, но тут важно не забывать об амплуа. Центральный нападающий может двумя-тремя касаниями перевернуть встречу и завоевать приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов, совершив всего 8 касаний в чужой штрафной, как Холанд против ПСЖ . Это нормально, это особенность профессии, норвежец и не должен постоянно быть в центре внимания. Его задача – реализовывать моменты, и с ней молодой футболист в сезоне справляется, ведь забил 39 мячей и отдал 8 голевых передач.

Холанд - открытие на самом высоком уровне и пример для всех, кто сейчас воспитывает молодых ребят. Tсли говорим о России, то не нужно гнаться в школы «Спартака» и «Зенита», важно искать грамотного тренера на месте –сложно, но можно, и не забывать, что дети не должны страдать, если посвятили себя спорту, а могут получать от игры удовольствие. Холанд сейчас на работе, но явно кайфует, когда снова садиться в медитативную позу на газон после гола.

В Дортмунде говорят, что у парня правильное отношение к работе, если здравомыслящий – побьет много рекордов и вырастет в большого футболиста. Неудавшийся рэпер и фанат Мичу, который хочет познакомиться с Роналду, поскольку в футбол пришел из-за Криштиану, продолжает очаровывать. Наслаждаемся его работой – 19-летний паренек наколотил в Лиге чемпионов 10 мячей за сезон, такое от тинэйджера видим впервые в истории.

Всего второй раз футболист любого возраста стартует в дебютном сезоне в турнире с десятью или более голами – Холанд повторил общий рекорд Мане и Фирмино. Но форварды «Ливерпуля» были подготовленными к испытаниям, опытными, а Холанд успешно проходит трасу для лыжного слалома, впервые забравшись на гору. На вид угловатый и силовой, но в завершающей фазе атак есть в его игре нечто от искусства.

Ремесло подзабытое, ведь со времен Ван Бастена футболисты именно такого формата королями футбольного настоящего не выбирались, да и центральные форварды – народ зависимый. Но если Эрлинг пройдет свой путь без травм, загубивших Марко, добавив парочку решающих невероятно красивых голов в стиле голландца, то не затеряется в мире большого футбола.