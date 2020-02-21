Ничья по ошибкам

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сегодня, 01:15

«Манчестер Юнайтед» - один из фаворитов Лиги Европы, несмотря на проблемы в чемпионате Англии. «Соккер.ру» - о том, как МЮ начал путь в плей-офф второго по значимости еврокубка.

Принято считать, что английские клубы к Лиге Европы относятся как минимум со снисхождением. И если кто-то из них вылетает на ранних стадиях, никто особо внимания не обращает. Разве что ближе к финальным стадиям наступает повышенная ответственность, когда трофей близок. А до того: пройдем – хорошо, нет – сосредоточимся на внутренних турнирах, которые для англичан весьма важны. Однако у «Манчестер Юнайтед» ситуация несколько иная. Команда и Оле-Гуннар Сульшер находятся под перманентным давлением из-за непростого положения в Премьер-Лиге. Например, после 26 туров МЮ занимает в чемпионате страны лишь седьмое место. Поэтому Сульшер не может себе позволить расслабленно относиться к какому-либо турниру – репутацию нужно восстанавливать буквально в каждом матче. Посему и не ждал никто, что МЮ сдаст выездной матч с «Брюгге» ради гипотетической возможности отдохнуть перед чемпионатом Англии.

Но даже при осознании такой задачи, как не ударить в грязь лицом в Бельгии, «Манчестер» не слишком убедительно провел первую часть. Очень долго происходила возня с мячом, долго гости налаживали взаимодействие, а главный перформанс был обусловлен ошибками. Причем с обеих сторон. Первым выступил Серхио Ромеро, который вышел крайне неловко встречать вынос Симона Миньоле, и его опередил Деннис. К слову, это уникальный случай, когда голевой пас на свой счет записал вратарь. Потребовалось еще 20 минут – защитник «Брюгге» Брендон Мехеле отплатил Ромеро тем же. Простой ввод мяча из аута от Де Куйпера, который мог быть и более качественным, конечно, стал проблемой для Мехеле, который пробежал мимо мяча, позволив Антони Марсьялю спокойно убежать один на один с Миньоле и разобраться с ним. Дальше продолжалась всё та же возня, в которой долгое время острее оказывался «Брюгге». А вот концовка целиком осталась за МЮ , который создал целый ряд голевых моментов, особенно после выхода Фернандеша. Но ничья осталась на табло.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (3) – 16 (4)



Не самой богатой на удары получилась игра, однако МЮ более чем в полтора раза чаще бил по воротам соперника, пусть точность и не оказалась выдающейся. Большую часть своего преимущества в этом показателе МЮ наработал во втором тайме, в его концовке. В основной части встречи по ударам наблюдалось примерное равенство. Интересно, что о том, как Бруно Фернандеш взорвал игру «Юнайтед», говорит и эта статистика. Он вышел на 81-й минуте, но стал самым бьющим на поле – четыре удара нанес. Столько же у Эммануэля Денниса из «Брюгге», который провел всю игру.

Владение мячом (точность передач): 40,4% (79%) – 59,6% (86%)



Обычно по этим показателям преимущество более мастеровитой и классной команды не вызывает вопросов. Тут тоже «Манчестер» более уверенно владел мячом, что, конечно, далеко не всегда гарантирует остроту. Ну, а качество передач тоже не свидетельствует об обострении. Лишь о том, что одна команда может хотя бы на пару метров точно пас давать.

Слова

Хуан Мата (полузащитник «Манчестер Юнайтед»):

Во втором тайме мы лучше двигались, больше времени проводили на чужой половине поля. В первом тайме не находили пространства. Ничья 1:1 – весьма неплохой результат, но мы всегда хотим побеждать. Гол Марсьяля? Если кому-то и удается лучше всех сыграть против вратаря, то это ему. Он очень спокойно разобрался. Это был отличный гол, очень важный для нашей команды.

Максим Де Куйпер (полузащитник «Брюгге»):

Я очень доволен своими первыми минутами в этой форме. Жаль, что всего лишь получили ничью. Я думаю, что мы могли забить и второй гол. У нас хорошие шансы в матче в Манчестере на следующей неделе. Когда меня заменили, я уже был никакой. Мне много приходилось двигаться. Это было сложно, но оно того стоило. Я очень доволен.

Симон Миньоле (вратарь «Брюгге»):

Это тяжелая ничья с «Манчестер Юнайтед». К сожалению, мы позволили сравнять счет после небольшой ошибки. Но я доволен тем,что мы показали на поле. Я действительно с нетерпением жду возвращения на «Олд Траффорд» на следующей неделе. Я даже не знал, что прошло пять лет с тех пор, как в последний раз вратарь сделал голевой пас в Лиге Европы. Забавно стать следующим. Я видел, как открывается партнер, и использовал возможность, чтобы отправить его к воротам. К счастью, Деннис смог забить.

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Это была игра в трудных условиях. Мяч двигался очень быстро. Но мы забили в гостях. Это очень хороший гол с точки зрения индивидуального исполнения. Мы очень много трудились, чтобы отвоевать мяч и закончить матч так. Но мы знаем, что можем играть лучше.

Филипп Клеман (главный тренер «Брюгге»):

Я очень доволен игрой, показанной моей командой. Особенно молодыми парнями. Де Куйпер здорово дебютировал. Он из тех игроков, которые отдаются полностью на тренировках. Он заслужил место в стартовом составе. А его ошибка – такое случается. Это футбол.