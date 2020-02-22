Нойер о победе над «Падерборном»: «Большое облегчение!»

Голкипер «Баварии» прокомментировал победу над «Падерборном» (3:2) в матче 23-го тура Бундеслиги.

Большое облегчение! Нашей целью были три очка. Важно, что команда до самого конца выкладывалась на максимум и верила в то, что мы решим матч в свою пользу. Неприятно, что после 2:2 нам снова пришлось потрудиться. Мы победили как одна команда. Из-за дисквалификаций нам пришлось перестроиться, мы играли по другой тактической схеме. Поэтому вполне понятно, что мы не смогли с самого начала играть так, как играли в течение последних недель.