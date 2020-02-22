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Сетьен: «Игроки „Барселоны“ приняли объяснения Бартомеу»

сегодня, 01:28

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал скандал с участием президента клуба Хосепа Бартомеу.

Напомним, недавно испанские СМИ сообщили о том, что руководство «Барсы» сотрудничало с компанией I3 Ventures, которая должна была поддерживать главу клуба в соцсетях и в то же время критиковать игроков «сине-гранатовых». Вскоре Бартомеу опроверг эти обвинения и экстренно встретился с Сетьеном и лидерами команды, чтобы объяснить ситуацию.

Конечно, игроки приняли все объяснения президента. Лидеры команды больше не обсуждали эту ситуацию, теперь эта тема для нас закрыта.

Да, эта история не сыграла нам на руку, но это футбол, правильные ответы уже были получены.

Ранее об этой ситуации высказался капитан «Барселоны» Лионель Месси.

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