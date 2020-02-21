Сетьен: «Брейтуэйт может играть на разных позициях, это хорошо для „Барсы“»

Главный тренер «Барселоны» порассуждал о том, как будет использовать новичка команды - форварда .

Конечно, он должен появиться на поле в предстоящем матче с «Эйбаром». Мы должны решить, когда именно. Это может стать слишком ранним решением. Мартин определенно набирает хорошую форму, но есть много нюансов, которые мы должны ему объяснить, а он должен это понять.

Мы следили за ним некоторое время. Это футболист с определенными качествами, очень нужными нам. Он способен играть на разных позициях, хорошо подходит команде. Я верю, что ему удастся помочь нам. Помимо того, что Брейтуэйт хороший футболист, он еще и умный игрок, который станет еще лучше.