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Сетьен: «Брейтуэйт может играть на разных позициях, это хорошо для „Барсы“»

вчера, 23:12

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен порассуждал о том, как будет использовать новичка команды - форварда Мартина Брейтуэйта

Конечно, он должен появиться на поле в предстоящем матче с «Эйбаром». Мы должны решить, когда именно. Это может стать слишком ранним решением. Мартин определенно набирает хорошую форму, но есть много нюансов, которые мы должны ему объяснить, а он должен это понять.

Мы следили за ним некоторое время. Это футболист с определенными качествами, очень нужными нам. Он способен играть на разных позициях, хорошо подходит команде. Я верю, что ему удастся помочь нам. Помимо того, что Брейтуэйт хороший футболист, он еще и умный игрок, который станет еще лучше.

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05 ответил Стеллс
вчера в 23:41
Мне кажется дело в агентах, которые вовремя замешкались. А Анхель хорош, но он сам выходит на замены в конце матча только
Стеллс
Стеллс
вчера в 23:29
Вроде Бартомеу хотел подписать Анхеля,уже почти договорились,но Ситтьен наложил вето и после встречи его с Абидалем прозвучал Брейт.Так,что это его решение,его и ответственность.Завтра вряд ли выйдет,это Ситтьен сказал на прессе,рановато.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:21
Короче Брейт а то сложно произносить и писать.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответил Jeck Denielse
вчера в 23:14
поправили, спасибо!
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