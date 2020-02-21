Аллегри: «Не вижу фаворитов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов»

Известный итальянский тренер высоко отозвался о нападающем «Ювентуса» , а также порассуждал о фаворитах в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Менталитет Роналду - невероятный пример. Он выиграл пять «Золотых мячей», имеет кучу денег, но всегда умудряется ставить перед собой новые цели.

Для того, чтобы побеждать, ты должен уметь жертвовать и работать. Нужна удача, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и заложенный фундамент, чтобы отдать максимум в важный момент. В этом сезоне я не вижу фаворитов, нет такой команды, как «Реал» три года назад.