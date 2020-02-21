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Аллегри: «Не вижу фаворитов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов»

сегодня, 22:13

Известный итальянский тренер Массимилиано Аллегри высоко отозвался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду, а также порассуждал о фаворитах в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Менталитет Роналду - невероятный пример. Он выиграл пять «Золотых мячей», имеет кучу денег, но всегда умудряется ставить перед собой новые цели.

Для того, чтобы побеждать, ты должен уметь жертвовать и работать. Нужна удача, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и заложенный фундамент, чтобы отдать максимум в важный момент. В этом сезоне я не вижу фаворитов, нет такой команды, как «Реал» три года назад.

Ранее Аллегри заявил, что не верит в существование проклятия Лиги чемпионов.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 23:15
Я тоже. Эту лигу может выиграть каждый из участников плейоф.
Когда пишешь без аха ха приятно читать с аха ха,как будто над всеми издеваешься,лучше без аххаха на много.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:17
Я тоже. Эту лигу может выиграть каждый из участников плейоф.
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