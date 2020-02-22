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Дивеев: «Хотел пробить с левой, но передумал, ударил с правой»

сегодня, 11:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб РапперсвильРапперсвильМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу над «Рапперсвилем» в товарищеском матче.

Матч был непростой, в первом тайме забили только один гол, у соперника тоже были моменты. И во втором тайме игра была равная, но мастерство победило (смеется). На самом деле мы просто реализовали свои моменты, а они нет.

Мой проход? Просто перехватил мяч и пошел вперед. Кучай прострелил Яке, Яка поставил мяч мне под удар, я забил. Случайность (смеется). Хотел пробить с левой, но передумал, ударил с правой. Получилось красиво.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:01
Всегда думай и бей точно в цель!!!
Faustello
Faustello
сегодня в 11:50
Хотел пробить левой, но передумал и вдарил копытом ))
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