Дивеев: «Хотел пробить с левой, но передумал, ударил с правой»

Защитник ЦСКА прокомментировал победу над «Рапперсвилем» в товарищеском матче.

Матч был непростой, в первом тайме забили только один гол, у соперника тоже были моменты. И во втором тайме игра была равная, но мастерство победило (смеется). На самом деле мы просто реализовали свои моменты, а они нет.

Мой проход? Просто перехватил мяч и пошел вперед. Кучай прострелил Яке, Яка поставил мяч мне под удар, я забил. Случайность (смеется). Хотел пробить с левой, но передумал, ударил с правой. Получилось красиво.