Рубашко: «Рами сам высказал желание приехать в Россию и играть за „Сочи“»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал подписание контракта с чемпионом мира Адилем Рами.
Мы подписали контракт с Адилем Рами. Срок? Пока что до конца сезона. Что касается зарплаты, то я никогда не разглашаю суммы. Это внутренняя информация клуба. Могу сказать только, что Рами сам высказал желание приехать в Россию и играть за «Сочи». И это очень хорошо.
Вот пусть с Заболотными и Новосельцевыми себя проявит...)))
Удачи !!!!
Вот пусть с Заболотными и Новосельцевыми себя проявит...)))
Удачи !!!!
Ну не в 34 года искать клуб с конкуренцией....
Чемпион мира пришел туда где посчитал что будет полезным для сохранения команды в высшем девизионе...
Ну не в 34 года искать клуб с конкуренцией....
Чемпион мира пришел туда где посчитал что будет полезным для сохранения команды в высшем девизионе...