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Рубашко: «Рами сам высказал желание приехать в Россию и играть за „Сочи“»

сегодня, 10:35

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал подписание контракта с чемпионом мира Адилем Рами.

Мы подписали контракт с Адилем Рами. Срок? Пока что до конца сезона. Что касается зарплаты, то я никогда не разглашаю суммы. Это внутренняя информация клуба. Могу сказать только, что Рами сам высказал желание приехать в Россию и играть за «Сочи». И это очень хорошо.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:30
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи ....
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 11:23
Когда-то такое было в истории российского футбола - Это'О и Анжи.
112910415
112910415
сегодня в 11:21
ещё во время ЧМ Рами жадно искал в ленте новостей сообщения про ФК Сочи ! ...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:19
пусть поиграет и порадует болельщиков СОЧИ...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:10
Прикольное у него кстати звание "чемпион мира" и это при том, что на чемпионатах мира не сыграл ни одной минуты! Иллюзионист какой то.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:07
Второй Шюрля будет.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:03
Адиль Реми: "Маны,маны, маны, маны, мы не просим каши манной, мы достаточно гуманны и нежны. Маны, маны, маны, маны. Мы не люди, а карманы, а карманам, как известно, денюжки нужны."
Faustello
Faustello ответил Альфамен
сегодня в 11:01
Могу сказать только, что Рами сам высказал желание приехать в Россию и играть за «Сочи».-это просто какой-то треш такое сказать...За кого они вообще нас принимают,чтоб так нагло врать???Да он и названия то такого не знал,не то,что сам высказал желание...
Правда наполовину, этот пенс слышал что в России хорошо отстёгивают и действительно хотел как вариант к нам, но в Зенит или Спартак, так же хотел в Эмираты, Катар или Китай (но там его вообще проигнорили).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:59
С Погбами и Гризманнами..любой сможет...
Вот пусть с Заболотными и Новосельцевыми себя проявит...)))
Удачи !!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:57
Рами выбирал из команд газпрома. В Зенит не взяли, в Оренбург холодно, в Сочах можно хорошо отдохнуть, вот и чудненько. Газпром - мечты сбываются....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:48
Исходя из соотношения "физические затраты - оплата" парень поступил логично....
Ну не в 34 года искать клуб с конкуренцией....
Чемпион мира пришел туда где посчитал что будет полезным для сохранения команды в высшем девизионе...
RussianMango
RussianMango
сегодня в 10:42
Приехал денег подзаработать...скоро пенсия.
Альфамен
Альфамен
сегодня в 10:39
Могу сказать только, что Рами сам высказал желание приехать в Россию и играть за «Сочи».-это просто какой-то треш такое сказать...За кого они вообще нас принимают,чтоб так нагло врать???Да он и названия то такого не знал,не то,что сам высказал желание...
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