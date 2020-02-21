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Слуцкий: «„Рубин“ гарантировал Тарасову оплату операции»

вчера, 23:27

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал травму полузащитника Дмитрия Тарасова.

Сегодня на заключительной тренировке, на последнем сборе Дмитрий Тарасов получил очень серьезную травму. Как обычно это бывает, в очень простой ситуации. Мы все очень сильно сожалеем, что такое произошло, потому что Дмитрий показал себя огромным профессионалом и становился потихоньку одним из лидеров нашей команды.

Хотим пожелать ему скорейшего выздоровления. Уже говорили с ним и гарантировали полное выполнение контрактных обязательств со стороны «Рубина». Естественно, и оплату операции, которая пройдет на следующей неделе в Италии. Ждем выздоровления Дмитрия. Он уже много раз доказывал, что он большой боец и большой футболист. Вся команда с огромным нетерпением будет ждать выздоровления Дмитрия Тарасова и возвращения его в общую группу.

32-летний полузащитник три дня назад подписал контракт с «Рубином» до конца текущего сезона. 21 февраля на тренировке получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза. 

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Ars Ars 1
Ars Ars 1
сегодня в 00:45
А коронавирус оказался умнее тебя, Димон! Не болей!
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 00:07
Тарасов нашел спонсора.
Стас Марченко
Стас Марченко ответил Патрик Депайе
вчера в 23:40
Добрый вечер. Вычистите, пожалуйста, статью на момент опечаток. Их правда немало.
исправили
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