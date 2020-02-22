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«Челси» выиграл схватку с «Тоттенхэмом» за место в топ-4 АПЛ

сегодня, 17:21
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В матче 27-го тура английской Премьер-Лиги «Челси» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» благодаря голам Оливье Жиру и Маркоса Алонсо. «Шпоры» в концовке матча ответили одним забитым голом в исполнении Эрика Ламелы.

В турнирной таблице «Челси» по-прежнему на четвертой строчке (44 очка), «Тоттенхэм» на пятом месте (40 очков).

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Тоттенхэм» 2:1 (1:0)
Голы: Жиру 15, Алонсо 48 - Ламела 89

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт, Баркли (Виллиан 77), Жиру (Абрахам 71)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Давинсон Санчес, Алдервейрелд (Орье 78), Вертонген, Дэвис, Ло Чельсо, Н'Домбеле (Ламела 63), Уинкс, Моура, Бергвейн (Алли 78)
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

Предупреждения: Уинкс 23, Кристенсен 65, Ло Чельсо 81

Судья: Оливер Майкл.

В прошлом туре «Челси» уступил «Манчестер Юнайтед», а «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:11
Мауру пора к еврееям в рабство идти.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:03
Опять Маура обидели, опять оправдываться.
борька
борька
сегодня в 19:02
Договорняк, абрамка купил матч
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Lucky luciano
сегодня в 19:00
каких трофеев?один подаренных скоминой?у Макса их десяток
Аха-ха), не сыпь им соль на рану.
У них МС - кабинет, Барса - кабинет, Юве-кабинет, МЮ - кабинет. А то, что один и тот же судья два года к ряду доводил их до финала и в последний раз уже психанул и сам решил финал, для них в порядке вещей. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил dimagas2
сегодня в 18:58
А что есть одна Англия?
Есть ещё и её колонии. Аха-ха)
Например краинаУ)
dimagas2
dimagas2 ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 18:44
Потому что англичане ослы)
А что есть одна Англия?
Да ладно вам
Да ладно вам ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 18:43
У Макса только с Миланом один честный трофей,остальные кабинетные.
Два с Миланом, он суперкубок ещё брал. А потом да, решил, что с проплаченными судьями ему будет полегче, чем перестраивать Милан. Испугался настоящей тренерской работы. Это, собственно, уровень Аллегри и показывает - в АПЛ он будет самым слабым тренером.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Lucky luciano
сегодня в 18:32
У Макса только с Миланом один честный трофей,остальные кабинетные.
Медив
Медив ответил заDOOMчивый
сегодня в 18:30
не думаю,что что-то путёвое выйдет,ведь немцы совсем другие и игра будет очень и очень сложной. Вспоминаю Шпор и вот не хочется,что бы Лэмпс получил такую оплеуху.Основная проблема это отсутствие кипера, молодого усадили,а этот станет пушечным мясом. Аталанта,Наполи, ещё бы были по зубам,как впрочем и Лион, ну ещё Юве туда можно добавить,на этом равные соперники заканчиваются, Валенсию во внимание не берём.
Челси наоборот проще играть с атакующими командами, чем с автобусами. По-этому худшая игра при Лэмпарде была, имхо, с Эвертоном, а с МанСи и Ливерпулем смотрелись очень бодро. По этому против условной Барселоны Челси будет проще, чем против Валенсии
Lucky luciano
Lucky luciano ответил заDOOMчивый
сегодня в 18:27
ясное дело,у Макса 0 трофеев в графе,а у Клоппа - 1.
каких трофеев?один подаренных скоминой?у Макса их десяток
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил dimagas2
сегодня в 18:22
Так с какого перепугу такого крутого тренера никто к себе не зовет год?
Потому что англичане ослы)
Faustello
Faustello
сегодня в 18:18
Шпоры Дзюбу в запасе оставили?
Таганский
Таганский
сегодня в 18:14
Матч посмотреть не удалось, но очень рад победе Челси!!
Всем болелам Челси поздравок!!
Пойду смотреть матч в записи..
feris1
feris1
сегодня в 18:13
Пенсов с победой!
Надрали петухам задницы)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил dimagas2
сегодня в 18:06
Так с какого перепугу такого крутого тренера никто к себе не зовет год?
он сам как то упрашивал возглавить Барсу, НО посмотрели на его картонные достижения и даже не ответили.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 18:06
Макс сам себя унизил в матче с Аяксом.
Ну так Аякс же тренировал не клоп. Аха-ха)
А очкастого фрица Макс порвёт в мотлох)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Lucky luciano
сегодня в 18:05
Макс в очередной раз унизит Клоппа
ясное дело,у Макса 0 трофеев в графе,а у Клоппа - 1.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Evgeny Moreman
сегодня в 18:04
Да понятны проблемы Челси , самая главная ,старик 38 лет в воротах ,но надежды теплятся
ну были старики,которых трудно было потеснить в этом же возрасте,тот же Оливер Кан (играл за Баварию,а не Ливерпуль), Петя Танк Челси,Петя Шмель МЮ, Ван Дер Саар,да даже тот же Буффон. Во всяком случае,многие из них играли лучше Вилли. Кан вообще был Титаном.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Lucky luciano
сегодня в 18:04
Макс сам себя унизил в матче с Аяксом.
Lucky luciano
Lucky luciano ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 18:03
В твоих снах
Макс в очередной раз унизит Клоппа
Hoyar
Hoyar
сегодня в 18:02
С победой Челси, 90% в ЛЧ.
dimagas2
dimagas2 ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 18:01
Если Макс окажется в МЮ, то в шипе окажется скаминопуль. Аха-ха)
Так с какого перепугу такого крутого тренера никто к себе не зовет год?
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 18:01
В твоих снах
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 18:00
Придет Макс и отправить мю в шип
Если Макс окажется в МЮ, то в шипе окажется скаминопуль. Аха-ха)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 17:57
За кого болели в этом матче?
за Моуриньо или ПРОТИВ, вот так будет правильней.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman ответил заDOOMчивый
сегодня в 17:55
не думаю,что что-то путёвое выйдет,ведь немцы совсем другие и игра будет очень и очень сложной. Вспоминаю Шпор и вот не хочется,что бы Лэмпс получил такую оплеуху.Основная проблема это отсутствие кипера, молодого усадили,а этот станет пушечным мясом. Аталанта,Наполи, ещё бы были по зубам,как впрочем и Лион, ну ещё Юве туда можно добавить,на этом равные соперники заканчиваются, Валенсию во внимание не берём.
Да понятны проблемы Челси , самая главная ,старик 38 лет в воротах ,но надежды теплятся
Бубнин
Бубнин
сегодня в 17:54
В общем, Лэмпард уже поставил игру и лидеров в раздевалке, а Моуриньо не до конца еще поставил.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 17:53
Официально Сити отстранен на два года от еврокубок,теперь пятое место на цен золото.
так пусть Реал и Барсу теперь проверяют и ПСЖ, но Юве никому не конкурент,выше 1/8 не пройдёт. Хотя Юву надо проверить на наличие постоянных пенальти и удалений и за это можно тоже отстранить. Пусть Рома едет в ЛЧ.
allemz
allemz ответил заDOOMчивый
сегодня в 17:52
Олмез с возвращением! Куры посягнули на халявное место в ЛЧ,но их надо ободрать.
Да ладно, кто на что наиграл, как говорится
beefs
beefs
сегодня в 17:48
Заслужили...
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