«Челси» выиграл схватку с «Тоттенхэмом» за место в топ-4 АПЛ

В матче 27-го тура английской Премьер-Лиги «Челси» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» благодаря голам Оливье Жиру и Маркоса Алонсо. «Шпоры» в концовке матча ответили одним забитым голом в исполнении Эрика Ламелы.
В турнирной таблице «Челси» по-прежнему на четвертой строчке (44 очка), «Тоттенхэм» на пятом месте (40 очков).
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Тоттенхэм» 2:1 (1:0)
Голы: Жиру 15, Алонсо 48 - Ламела 89
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт, Баркли (Виллиан 77), Жиру (Абрахам 71)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Давинсон Санчес, Алдервейрелд (Орье 78), Вертонген, Дэвис, Ло Чельсо, Н'Домбеле (Ламела 63), Уинкс, Моура, Бергвейн (Алли 78)
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
Предупреждения: Уинкс 23, Кристенсен 65, Ло Чельсо 81
Судья: Оливер Майкл.
В прошлом туре «Челси» уступил «Манчестер Юнайтед», а «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу».
У них МС - кабинет, Барса - кабинет, Юве-кабинет, МЮ - кабинет. А то, что один и тот же судья два года к ряду доводил их до финала и в последний раз уже психанул и сам решил финал, для них в порядке вещей. Аха-ха)
У них МС - кабинет, Барса - кабинет, Юве-кабинет, МЮ - кабинет. А то, что один и тот же судья два года к ряду доводил их до финала и в последний раз уже психанул и сам решил финал, для них в порядке вещей. Аха-ха)
Например краинаУ)
Например краинаУ)
Всем болелам Челси поздравок!!
Пойду смотреть матч в записи..
Всем болелам Челси поздравок!!
Пойду смотреть матч в записи..
Надрали петухам задницы)
Надрали петухам задницы)
А очкастого фрица Макс порвёт в мотлох)
А очкастого фрица Макс порвёт в мотлох)
за Моуриньо или ПРОТИВ, вот так будет правильней.
за Моуриньо или ПРОТИВ, вот так будет правильней.