«Метц» уступил «Лиону»

«Метц» проиграл «Лиону» в матче 26-го тура чемпионата Франции.
«Лион» (37) располагается на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, «Метц» (28) - 15-й.
Метц, стадион Сен-Симфорьен
«Метц» - «Лион» 0:2 (0:1)
Голы: Дембеле 45+7 (пенальти), Ауар 90+4
«Метц»: Укиджа, Сентонз, Бронн, Бойе, Удоль, Ангбан (Гакпа 79), Фофана, Н'Дорам, Н'Гетте (Яде 88), Диалло, Ньяне (Амброз 79)
Главный тренер: Оньон Венсан.
«Лион»: Лопеш, Денайе, Марсело, Марсал, Дюбуа, Тусар, Бруно, Корне, Мартен, Токо Экамби (Ауар 86), Дембеле
Главный тренер: Гарсия Руди.
Предупреждения: Корне 35, Укиджа 45+6.
Удаление: Диалло 82
Судья: Вателье Эрик.
В прошлом туре «Лион» сыграл вничью со «Страсбуром».