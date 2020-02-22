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«Метц» уступил «Лиону»

сегодня, 01:01
МетцЛоготип футбольный клуб Метц0 : 2Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

«Метц» проиграл «Лиону» в матче 26-го тура чемпионата Франции.

«Лион» (37) располагается на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, «Метц» (28) - 15-й.

Метц, стадион Сен-Симфорьен

«Метц» - «Лион» 0:2 (0:1)
Голы: Дембеле 45+7 (пенальти)Ауар 90+4

«Метц»: Укиджа, Сентонз, Бронн, Бойе, Удоль, Ангбан (Гакпа 79), Фофана, Н'Дорам, Н'Гетте (Яде 88), Диалло, Ньяне (Амброз 79)
Главный тренер: Оньон Венсан.

«Лион»: Лопеш, Денайе, Марсело, Марсал, Дюбуа, Тусар, Бруно, Корне, Мартен, Токо Экамби (Ауар 86), Дембеле
Главный тренер: Гарсия Руди.

Предупреждения: Корне 35, Укиджа 45+6.

Удаление: Диалло 82

Судья: Вателье Эрик.

В прошлом туре «Лион» сыграл вничью со «Страсбуром».

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Авербуx
Авербуx
сегодня в 01:18
Счет по игре.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 01:08
Лион с победой!
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