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«Сельта» обыграла «Леганес», Смолова заменили во втором тайме

сегодня, 17:01
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

«Сельта» обыграла «Леганес» в матче 25-го тура чемпионата Испании. Благодаря этой победе команда из Виго покинула зону вылета. «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 24 очка. «Леганес» располагается на 19-й строчке (19 баллов).

Виго, стадион Балаидос

«Сельта» - «Леганес» 1:0 (0:0)
Гол: Аспас 62

«Сельта»: Бланко, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Рафинья, Йокушлу, Брадарич, Суарес (Айду 78), Аспас (Мина 83), Смолов (Фран Бельтран 65)
Главный тренер: Гарсия Оскар.

«Леганес»: Сориано Оропеса, Авазьем, Омеруо, Сиовас, Бустинса (Сальватиерра 67), Перес, Ресио, Сильва (Ассале 55), Эрасо (Оскар 46), Родригеш, Каррильо
Главный тренер: Агирре Хавьер.

Предупреждения: Сильва 14, Оскар Гарсия 24, Сиовас 24, Суарес 26, Мурильо 31, Оскар 62

Удаление: Брадарич 21

Судья: Мунуэра Хосе.

Напомним, что в прошлом туре «Сельта» сыграла вничью с «Реалом».

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:41
Смолов сыграл 3 матча и при этом Сельта набрала 7 очков в матчах с лидерами и конкурентами на вылет. Фёдор точно приносит пользу своему новому клубу
shur
shur ответил Dima salev
сегодня в 18:40
Из за случайной гола ворота Реала, из Смолова делали супер звезды выше Месси и Роналду. Не удивлюсь если Смолов на лавочке закрепиться до конца аренды
...ты понимаешь,это как будто Бузова снялась в Голливуде,толпе интересно
как долго продлится эта история перевоплощения и всего лишь!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:28
Как бы царь в холопа не превратился.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 18:25
Если бы второй гол забил бы еще бы какой нибудь чин отхватил бы......"Царь! Царь! А вы думаете нам царям легко?!"
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:23
Если Федя на поле, значит он делает свою работу...Сельту с важной победой...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:19
C важной победой Сельту! Молодцы, выкарабкались из зоны вылета.
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил Евгений Быстров
сегодня в 18:09
Только это не кельты...
Галисия, это галлы, синоним кельты.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 17:54
Почти весь матч играли в меньшинстве.А вы от Феди хотите,чтобы он сразу голы пачками стал забивать?
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил vitalik dobroy
сегодня в 17:53
Только это не кельты...
борька
борька
сегодня в 17:53
Смолов молодец!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 17:39
Из за случайной гола ворота Реала, из Смолова делали супер звезды выше Месси и Роналду. Не удивлюсь если Смолов на лавочке закрепиться до конца аренды
311
311
сегодня в 17:31
Царь одним своим присутствием на поле сделал игру!)
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 17:26
Настоящий царь! Всем царям царь!
ДСА
ДСА
сегодня в 17:23
Смолов только мешал.
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 17:17
Судья мой ученик!
112910415
112910415
сегодня в 17:13
как можно догадаться, Федя стал талисманом для Сельты ... а голеодором для Сельты он не станет
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 17:12
Сумбурная игра обеих команд! Кельты достойны похвалы, в меньшинстве отстояли три важнейших очка! А Федя пока адаптируется. Не всё сразу!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 17:12
Весь матч фактически отыграли в меньшенстве тем не менее победили.
Mangur
Mangur
сегодня в 17:09
Без комментариев
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 17:05
Аспас бывший скаузер вот кто царь лол лиги ,а не Федя.
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