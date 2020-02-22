«Сельта» обыграла «Леганес», Смолова заменили во втором тайме

«Сельта» обыграла «Леганес» в матче 25-го тура чемпионата Испании. Благодаря этой победе команда из Виго покинула зону вылета. «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 24 очка. «Леганес» располагается на 19-й строчке (19 баллов).
Виго, стадион Балаидос
«Сельта» - «Леганес» 1:0 (0:0)
Гол: Аспас 62
«Сельта»: Бланко, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Рафинья, Йокушлу, Брадарич, Суарес (Айду 78), Аспас (Мина 83), Смолов (Фран Бельтран 65)
Главный тренер: Гарсия Оскар.
«Леганес»: Сориано Оропеса, Авазьем, Омеруо, Сиовас, Бустинса (Сальватиерра 67), Перес, Ресио, Сильва (Ассале 55), Эрасо (Оскар 46), Родригеш, Каррильо
Главный тренер: Агирре Хавьер.
Предупреждения: Сильва 14, Оскар Гарсия 24, Сиовас 24, Суарес 26, Мурильо 31, Оскар 62
Удаление: Брадарич 21
Судья: Мунуэра Хосе.
Напомним, что в прошлом туре «Сельта» сыграла вничью с «Реалом».
как долго продлится эта история перевоплощения и всего лишь!!!
как долго продлится эта история перевоплощения и всего лишь!!!
https://youtu.be/gHPke43iqNg