ГлавнаяНовости

«Спартак» разгромил «Пахтакор», Соболев и Тиль забили по голу

сегодня, 15:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)ПахтакорМатч завершен

«Спартак» уверенно обыграл «Пахтакор» в товарищеском матче.  

«Спартак» - «Пахтакор» 4:0 (2:0)
Голы: Соболев 22, Понсе 27, Ларссон 84, Тиль 87

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко 75), Жиго, Джикия, Кутепов, Айртон (Мельгарехо 83), Крал, Зобнин (Гулиев 83), Бакаев (Тиль 75), Понсе (Мирзов 83), Соболев (Ларссон 58)

Отметим, что ранее «Зенит» сыграл вничью с белорусским клубом «Ислочь» в товарищеском матче.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Стремсгодсет» одолел «Крылья Советов»
Сегодня, 15:54 Комментарии0
«Рубин» обыграл «Шериф» в контрольной игре
Сегодня, 13:54 Комментарии5
«Зенит» и «Ислочь» сыграли вничью в товарищеском матче
Сегодня, 12:50 Комментарии34
«Метц» уступил «Лиону»
Сегодня, 01:01 ВидеоКомментарии3
«Бетис» и «Мальорка» в результативном матче поделили очки
Сегодня, 01:00 ВидеоКомментарии2
«Наполи» добился волевой победы над «Брешией»
Сегодня, 00:38 ВидеоКомментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 16:07
Сегодня праздник у нарядных!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:06
зашло
спасибо народным
в товарняках они дикие кабаны)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:05
Возвращающийся к жизни Зобнин, бросающаяся в глаза (по этому матчу) разница в уровне мастерства (ну или показанной игры) левого и правого латераля. Чемпионат покажет.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
сегодня в 16:04
Отметим, что ранее «Зенит» сыграл вничью с белорусским клубом «Ислочь» в товарищеском матче.


Отметим, что Зенит на 1-м месте с большим отрывом, а спартак борется за право участвовать в играх ФНЛ.
Аpбитр
Аpбитр ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:03
Не понял. Он сам себя называет клоуном. 25% клоун - его ник. А раньше был мыловар. Может его лучше наказать, что он себя клоуном назвал? ответьте пожалуйста.
Я не вижу в том сообщении ника "25% клоун". Там присутствуют другие аккаунты.
Вопрос по бану закрыт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Аpбитр
сегодня в 16:01
Добрый день. Бан вот за это: "клоун Мылолвар, Ангел, Зиборок"
Не понял. Он сам себя называет клоуном. 25% клоун - его ник. А раньше был мыловар. Может его лучше наказать, что он себя клоуном назвал? ответьте пожалуйста.
Anisovich
Anisovich
сегодня в 16:01
Пахтакор не знал как поддаться обладателю кубка Премьер.
neomessi
neomessi
сегодня в 15:59
Ничего страшного для Пахтакора.
А вот за Спартак стыдно.
Аpбитр
Аpбитр ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:58
Убедительная просьба, максимально доходчиво и убедительно поясните кого я вчера оскорбил, либо кому угрожал физической расправой в 15-48 , за что был сурово наказан. ?Заранее благодарю за ответ.
Добрый день.
Бан вот за это: "клоун Мылолвар, Ангел, Зиборок"
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100