«Спартак» разгромил «Пахтакор», Соболев и Тиль забили по голу

«Спартак» уверенно обыграл «Пахтакор» в товарищеском матче.
«Спартак» - «Пахтакор» 4:0 (2:0)
Голы: Соболев 22, Понсе 27, Ларссон 84, Тиль 87
«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко 75), Жиго, Джикия, Кутепов, Айртон (Мельгарехо 83), Крал, Зобнин (Гулиев 83), Бакаев (Тиль 75), Понсе (Мирзов 83), Соболев (Ларссон 58)
Отметим, что ранее «Зенит» сыграл вничью с белорусским клубом «Ислочь» в товарищеском матче.
спасибо народным
в товарняках они дикие кабаны)
спасибо народным
в товарняках они дикие кабаны)
Отметим, что Зенит на 1-м месте с большим отрывом, а спартак борется за право участвовать в играх ФНЛ.
Отметим, что Зенит на 1-м месте с большим отрывом, а спартак борется за право участвовать в играх ФНЛ.
Вопрос по бану закрыт.
Вопрос по бану закрыт.
А вот за Спартак стыдно.
А вот за Спартак стыдно.
Бан вот за это: "клоун Мылолвар, Ангел, Зиборок"
Бан вот за это: "клоун Мылолвар, Ангел, Зиборок"