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Непомнящий: «„Рубин“ повёл себя профессионально в ситуации с Тарасовым»

сегодня, 17:44

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова спустя три дня после подписания контракта с казанским клубом.

«Рубин» повел себя очень профессионально, не став разрывать контракт. Я работал с Тарасовым и хорошо его знаю. Он мужчина, умеет терпеть и бороться как физически, так и психологически. Да, такое случается, но темная полоса рано или поздно закончится. Судьба Тарасова проверяет, но тот не уступит. Уверяю вас, он еще поиграет!

Что такое возрастной игрок в наше время? Сегодня 32 года — это не возраст для футболиста. У него свои задачи на поле. Он должен бороться, должен читать игру. Если Дима захочет, то поиграет еще, когда восстановится. Тем более что он понимает, что клуб совершил хороший жест, поддержав его, и ответит тем, что снова выйдет на поле и будет выкладываться.

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Все комментарии
mondial18
mondial18
сегодня в 18:48
Интеллигентно , туркмен бы выкинул его.
Mekrash
Mekrash
сегодня в 18:42
Это Тарасов повел себя как обычно.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:27
Пинка под зад надо было дать.
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