Непомнящий: «„Рубин“ повёл себя профессионально в ситуации с Тарасовым»

Заслуженный тренер России прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника «Рубина» спустя три дня после подписания контракта с казанским клубом.

«Рубин» повел себя очень профессионально, не став разрывать контракт. Я работал с Тарасовым и хорошо его знаю. Он мужчина, умеет терпеть и бороться как физически, так и психологически. Да, такое случается, но темная полоса рано или поздно закончится. Судьба Тарасова проверяет, но тот не уступит. Уверяю вас, он еще поиграет!

Что такое возрастной игрок в наше время? Сегодня 32 года — это не возраст для футболиста. У него свои задачи на поле. Он должен бороться, должен читать игру. Если Дима захочет, то поиграет еще, когда восстановится. Тем более что он понимает, что клуб совершил хороший жест, поддержав его, и ответит тем, что снова выйдет на поле и будет выкладываться.