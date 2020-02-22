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Аршавин: «Когда Эдер выходит на поле, „Локомотив“ играет в меньшинстве»

сегодня, 19:41

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о проблемах «Локомотива» в атаке после ухода Федора Смолова в «Сельту».

«Локомотив» без Смолова? Когда Эдер выходит на поле, у меня есть полное ощущение, что команда играет в меньшинстве. Он не игрок больших свершений. Смолов выше уровнем. Но Федор себя не проявлял. Сычев был таким же техничным игроком, и Семин находил ему позицию. Тут дело в форме Смолова.

Если бы он себя также проявлял, как и в «Краснодаре», то и в «Локомотиве» был бы нужен. Но он оказался не нужен Семину. Поехал в «Сельту», там проявляет себя. Москвичам нужно было брать форварда, чтобы оставаться сильной боевой единицей для борьбы за Лигу чемпионов. Даже при Смолове нападающий клубу нужен был. Команде необходим человек, который будет в штрафной.

Ранее Аршавин прокомментировал подписание «Сочи» защитника Адиля Рами

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Все комментарии
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 19:58
Зато любимчик Палыча !
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 19:52
БЕЗ НАПАДАЮЩЕГО , ЛОКО ЖДЕТ БЕДА!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:48
У Локо очень сильная полузащита и они какое-то время могут играть вообще без напов. Но в следующем сезоне конечно надо найти забивного напа
Brugzash
Brugzash
сегодня в 19:41
Правду сказал.
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