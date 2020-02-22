Аршавин: «Когда Эдер выходит на поле, „Локомотив“ играет в меньшинстве»

Экс-капитан сборной России поделился мнением о проблемах «Локомотива» в атаке после ухода в «Сельту».

«Локомотив» без Смолова? Когда Эдер выходит на поле, у меня есть полное ощущение, что команда играет в меньшинстве. Он не игрок больших свершений. Смолов выше уровнем. Но Федор себя не проявлял. Сычев был таким же техничным игроком, и Семин находил ему позицию. Тут дело в форме Смолова.

Если бы он себя также проявлял, как и в «Краснодаре», то и в «Локомотиве» был бы нужен. Но он оказался не нужен Семину. Поехал в «Сельту», там проявляет себя. Москвичам нужно было брать форварда, чтобы оставаться сильной боевой единицей для борьбы за Лигу чемпионов. Даже при Смолове нападающий клубу нужен был. Команде необходим человек, который будет в штрафной.