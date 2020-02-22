Семак: «Хочется побеждать всегда, но на этом этапе ничего страшного нет»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал ничью с минским «Динамо» в контрольном поединке.

Сегодня самым важным для нас было посмотреть, кто из футболистов находится в каком функциональном состоянии и игровом тонусе. Сегодня некоторые игроки вышли на несвойственных для себя позициях. В этих матчах мы и пытаемся понять, кто, как и на каких позициях сможет сыграть. Эту информацию мы получили.

Что касается результата, то, конечно, хотелось бы побеждать всегда, но на этом этапе ничего страшного нет.