Семак: «Хочется побеждать всегда, но на этом этапе ничего страшного нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с минским «Динамо» в контрольном поединке.
Сегодня самым важным для нас было посмотреть, кто из футболистов находится в каком функциональном состоянии и игровом тонусе. Сегодня некоторые игроки вышли на несвойственных для себя позициях. В этих матчах мы и пытаемся понять, кто, как и на каких позициях сможет сыграть. Эту информацию мы получили.
Что касается результата, то, конечно, хотелось бы побеждать всегда, но на этом этапе ничего страшного нет.
Физрук, есть физрук.
Физрук, есть физрук.