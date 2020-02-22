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Семак: «Хочется побеждать всегда, но на этом этапе ничего страшного нет»

сегодня, 20:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Минск)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с минским «Динамо» в контрольном поединке.

Сегодня самым важным для нас было посмотреть, кто из футболистов находится в каком функциональном состоянии и игровом тонусе. Сегодня некоторые игроки вышли на несвойственных для себя позициях. В этих матчах мы и пытаемся понять, кто, как и на каких позициях сможет сыграть. Эту информацию мы получили.

Что касается результата, то, конечно, хотелось бы побеждать всегда, но на этом этапе ничего страшного нет. 

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 22:01
Для проверки функционального состояния игроков существует программа функционально-диагностического обследования, со множеством тестов, так что Семак тут вешает лапшу на уши. А уж про опыты в "несвойственных для себя позициях", особенно в преддверии начала чемпионата, это за гранью. Состав надо наигрывать, комбинации, связи и т.д.
Физрук, есть физрук.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 21:54
Дружище убеждай всё-таки +10)в таблице)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:36
Только не следует считать остаток сезона "не страшной" полуленивой прогулкой....
Только полная концентрация....
Один раз "споткнёшься" и всё...соперники по таблице бросятся в догонку....
А впереди "гостевые" Краснодар,ЦСКА,Ростов...и Ахмат у которого в гостях уж 5 лет выиграть не можем....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:30
На этом этапе действительно ничего страшного нет и некого бояться.
ДСА
ДСА
сегодня в 21:11
И так сойдёт.
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