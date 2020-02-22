Филимонов: «С кем играть в финале Кубка Легенд разницы нет»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России поделился мыслями об участии в Кубке Легенд, проходящем в Москве.

Почему тяжело игры даются? Мы не молодеем, тут ребята уже помоложе приезжают. Может быть, немножечко успокаиваемся и воспринимаем это как само собой разумеющееся. Хочется обыграть любого соперника, поэтому очень тяжело нам приходится. Нам сначала нужно дойти до финала, а с кем играть, разницы нет никакой.

Как встретили новичка Самедова? Никаких тоннелей, которые сейчас молодёжь практикует, у нас не было. Просто «Привет — привет».