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Филимонов: «С кем играть в финале Кубка Легенд разницы нет»

сегодня, 18:56

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился мыслями об участии в Кубке Легенд, проходящем в Москве.

Почему тяжело игры даются? Мы не молодеем, тут ребята уже помоложе приезжают. Может быть, немножечко успокаиваемся и воспринимаем это как само собой разумеющееся. Хочется обыграть любого соперника, поэтому очень тяжело нам приходится. Нам сначала нужно дойти до финала, а с кем играть, разницы нет никакой.

Как встретили новичка Самедова? Никаких тоннелей, которые сейчас молодёжь практикует, у нас не было. Просто «Привет — привет».

Ранее сборная России обыграла команду Португалии в Кубке Легенд.

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drug01
drug01
сегодня в 19:08
Держите марку турнира!!!!
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