Самедов: «В матче с Португалией понял, что в Кубке Легенд шутки не шутят»

Бывший полузащитник сборной России поделился впечатлениями после матча Кубка Легенд с командой Испании (5:2). Александр в этой встрече оформил дубль.

Всё отлично, приятно играть на турнире. Вчера не удалось одержать победу, но сегодня, слава богу, исправили ситуацию и попали в финал. Что с рукой? Упал на неё неудачно. Честно, рентгена нет, ощущения не очень хорошие. Сейчас поеду делать снимок.

Испанцы сразу вышли играть на ничью, пропустили первыми, а потом побежали вперёд, вот мы их и поймали. Эмоциональные игры, я уже в матче с Португалией понял, что тут ребята шутки не шутят. Завтра финал, будем играть против Воронина, против звёзд мира. Постараемся.