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Самедов: «В матче с Португалией понял, что в Кубке Легенд шутки не шутят»

сегодня, 20:22

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями после матча Кубка Легенд с командой Испании (5:2). Александр в этой встрече оформил дубль.

Всё отлично, приятно играть на турнире. Вчера не удалось одержать победу, но сегодня, слава богу, исправили ситуацию и попали в финал. Что с рукой? Упал на неё неудачно. Честно, рентгена нет, ощущения не очень хорошие. Сейчас поеду делать снимок.

Испанцы сразу вышли играть на ничью, пропустили первыми, а потом побежали вперёд, вот мы их и поймали. Эмоциональные игры, я уже в матче с Португалией понял, что тут ребята шутки не шутят. Завтра финал, будем играть против Воронина, против звёзд мира. Постараемся.

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Кубок Легенд 2020  Россия: мнение  Самедов Александр
Источник: Championat.com
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mondial18
mondial18
сегодня в 21:16
Про арбуз нельзя.
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