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«Валенсия» опубликовала заявление для фанатов из-за коронавируса в Италии

сегодня, 20:49
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)4 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Валенсия» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов крупно уступила «Аталанте».

Напомним, что эта встреча проходила в Милане. В связи с распространением коронавируса «Валенсия» опубликовала заявление:

Если в течение 14 дней у вас появятся одышка, кашель или температура, то рекомендуется оставаться дома и избегать тесного контакта с людьми. Необходимо сохранять дистанцию минимум метр. Нужно связаться с медицинской службой, описать симптомы и рассказать, где вы были. 

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